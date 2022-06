Al preguntar sobre los requerimientos de la Contraloría General de la República sobre el proceso de reconocimiento y pago de los servicios médicos e indemnizaciones derivadas de los accidentes de tránsito donde se involucran vehículos no identificados o fantasmas, Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), le dijo a EL TIEMPO que esta entidad, respetuosa de las actuaciones de los organismos de vigilancia y control, ha venido atendiendo oportunamente dicha solicitud.



“En este proceso demostramos que los procesos de reconocimiento y pago a los hospitales y clínicas, así como a las personas naturales, realizados por la Adres, cuentan con sustento técnico y jurídico”, aseguró Gutiérrez.

Sin embargo, agregó que el ente de control llama la atención sobre el mecanismo de giro previo establecido en la norma como un anticipo para darle flujo a la red de prestadores de salud mientras la Adres y su equipo auditor revisan las cuentas médicas por dichos servicios.



Además, el funcionario explicó que una vez se tienen los resultados de esa auditoría, y para no incurrir en dobles pagos, la Adres realiza un cruce de cuentas y recupera los recursos.



“Frente al monto que referencia la Contraloría, nos encontramos en proceso de legalización de anticipos, es decir, a cada IPS le reclamamos la legalización de las cuentas con los servicios médicos prestados y aprobados o en el proceso de reintegro, donde las instituciones deben realizar la devolución de los recursos previamente girados”, manifestó Gutiérrez.



De igual forma, de acuerdo con el presidente de la entidad, en los procesos identificados como doble pago por duplicidad de facturas de los hospitales y clínicas, la Adres ha venido adelantando los procesos de recuperación de recursos, exigiendo a las IPS que reintegren al sistema los recursos en cuestión.



Cabe resaltar que para las vigencias auditadas (2018-2021), la Adres procesó 1,4 millones de reclamaciones no Soat por una cifra cercana a los 885.000 millones de pesos, en la que su mayoría fueron revisadas y validadas por el ente de control.



Así mismo, la Adres está implementando un plan de mejoramiento que ha permitido identificar este tipo de casuísticas en el proceso de reconocimiento y pago de reclamaciones no Soat con el objetivo de fortalecer los controles y adicionar otros, a fin de disminuir aún más el riesgo de pagos dobles y mejorar los procesos internos de verificación.



