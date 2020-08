'Los aeropuertos quedan habilitados a partir del 1º de septiembre'

El presidente Iván Duque adelantó durante el programa Prevención y Acción' que "todos los aeropuertos del territorio nacional quedan habilitados a partir del 1º de septiembre, pero que las rutas y las frecuencias harán parte del plan de conectividad del Mintransporte".



Vamos a tener unas pautas muy claras frente a temas como el transporte aéreo nacional, que queremos ir abriendo de manera mucho más acelerada, pero obviamente con observancia especial en aquellos municipios de alta afectación", mencionó Duque.



(Le puede interesar: Cifra de muertes por covid llega a 17.889; ya son 395.470 recuperados)

En su intervención, el viceministro de Relaciones Públicas del ministerio de Interior, Daniel Palacios, ratificó que desde el 1º de septiembre todos los aeropuertos del país entrarán en servicio. "Mientras continúe la emergencia sanitaria, tendrán rutas específicas y controles de bioseguridad. Las rutas y las frecuencias harán parte del plan de conectividad del Mintransporte y de la Aerocivil", agregó.



El mandatario además hizo un balance de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis sanitaria originada en el país debido a la pandemia del nuevo coronavirus y explicó detalles de la entrada a la nueva etapa denominada de aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable.



"Durante todo el mes de septiembre vamos a estar observando el comportamiento de la pandemia, cómo van las medidas, cómo avanzan los protocolos, cómo se articula toda la capacidad de respuesta con gobernadores y alcaldes", agregó Duque.



El ministro de Salud Fernando Ruiz, por su parte, indicó en qué consiste el aislamiento selectivo, la nueva etapa que comienza a regir desde el primero de septiembre.



(Lea también: Lo que debe saber si quiere ser voluntario de la vacuna de covid)



"En esta nueva fase el país no se regirá por excepciones sino por restricciones puntuales a los eventos y aglomeraciones, entre otras actividades. Empezaremos una nueva fase donde nosotros vamos a regirnos ya no por excepciones, donde seguiremos avanzando en la apertura de sectores con los protocolos que han sido establecidos por el Ministerio de Salud", explicó el funcionario.



Ruiz agregó que "el aislamiento selectivo busca que aquellas personas con sospecha de contagio, que tengan diagnóstico confirmado o que hayan tenido contacto estrecho con personas infectadas, se aíslen, incluso antes de la realización de la prueba".



El ministro aclaró, además, que la emergencia sanitaria continúa porque aún hay posibilidad de rebrotes y de presentar otras afectaciones, dadas las diferentes etapas en las que se encuentra cada territorio del país.



(Además lea: ¿Quiénes pueden salir y quiénes no a partir del 1.º de septiembre?)



Duque también se refirió a la más reciente cifra dada conocer por el Ministerio de Salud sobre el covid-19, que reportó este martes 277 muertes más, con lo cual la cifra total de fallecimientos en el país asciende a 17.889.



El Presidente destacó que "hoy se ha cumplido una meta y es que los recuperados superan el 70 %, eso quiere decir que tenemos 395.470 recuperados, solamente el día de hoy tuvimos 11.299; ese mensaje es fundamental, el 70 % de las personas agredidas por el covid-19 en el país están recuperadas".



(Le recomendamos: 'A partir de septiembre se puede viajar por carretera': Gobierno)

"Hoy se ha cumplido una meta y es que los recuperados superan el 70%, eso quiere decir que tenemos 395.470 recuperados, solamente el día de hoy tuvimos 11.299; ese mensaje es fundamental, el 70% de las personas agredidas por #COVID__19 en el país están recuperadas" — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 25, 2020

Finalmente, Duque hizo un reconocimiento en el Día Nacional del Salubrista a todos los salubristas que han trabajado mañana y tarde de forma intensa, con tanto compromiso para salvar vidas en el marco de esta pandemia.

Lo invitamos también a leer:

- Documentan primer caso de reinfección por Sars-CoV-2



- La pandemia de covid-19 se desacelera en casi todo el mundo



- 'Lenta pero segura': así será la reactivación económica en Bucaramanga

ELTIEMPO.COM