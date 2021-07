Todos podrán vacunarse solo con presentar certificación médica

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 744 de 2021 que modifica el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, con el que se busca eliminar barreras administrativas en cuanto a agendamiento de citas e identificación de la población a vacunar, especialmente pacientes con comorbilidades.



La norma establece que todas las personas con las morbilidades priorizadas en el Decreto 630 de 2021 pueden asistir a los puntos de vacunación para ser vacunadas solamente presentando su documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, extranjería o Permiso Especial de Permanencia, junto con una certificación médica que muestre el diagnóstico de la enfermedad o su condición de salud.



(Lea además: ¿Si tengo covid, me puedo vacunar contra el virus?)

Dicha certificación médica deberá estar formada por un médico o profesional autorizado con su respectivo registro sanitario asumirá la responsabilidad sobre la veracidad del reporte que realizó. Esta puede ser solicitada a través de las EPS o expedidas por un médico particular.



(Le puede interesar: ¿Qué pasa si tengo la primera dosis de la vacuna y me infecto?)



Julian Fernández Niño, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, dijo que esto abarcará a todas las personas que no hayan sido citadas a vacunarse o que no aparezcan en la plataforma Mi Vacuna, lo que permitirá avanzar con los pacientes que padezcan las comorbilidades priorizadas y que aún no han comenzado su esquema de inmunización.



(También: Diez personas de la misma familia mueren por covid-19 en Santa Marta)



Según el funcionario, esta decisión permite que sean cubiertas más rápidamente aquellas personas pendientes y permitir así a nivel poblacional reducir mayores impactos en términos de mortalidad e incidencia de casos graves de covid-19.



“Esta medida es complementaria a la vacunación por edad, para la cual solo es necesario presentar el documento de identidad, sin necesidad de aparecer en la plataforma Mi Vacuna”, concluyó.



(Le puede interesar: El ministro de Salud vacuna al presidente Duque)

Las comorbilidades incluidas en esta norma son las definidas en la etapa 3



1. Enfermedades hipertensivas

2. Diabetes

3. Insuficiencia renal

4. VIH

5. Cáncer

6. Tuberculosis

7. EPOC

8. Asma

9. Obesidad Grado 1, 2 Y 3 (Índice de Masa corporal mayor a 30)

10. En lista de espera de trasplante de órganos vitales

11. Postrasplante de órganos vitales.

12. Enfermedad isquémica aguda del corazón

13. Insuficiencia cardíaca

14. Arritmias cardíacas

15. Enfermedad cerebro vascular

16. Desórdenes neurológicos

17. Síndrome de Down

18. Inmunodeficiencia primaria

19. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes

20. Autismo

21. Trastorno bipolar

22. Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión disfunción cerebral o a enfermedad somática

23. Fibrosis Quística

24. Artritis reumatoide

25. Lupus Eritematoso Sistémico

26. Espondilitis Anquilosante

27. Vasculitis





SALUD

En otras noticias

- ¿Puedo tomar trago después de vacunarme contra el covid-19?



- Síndrome poscovid, otro problema que deja la pandemia



- ¿Si tuve covid, por qué tengo que esperar 3 meses para vacunarme?