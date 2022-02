El cáncer de pene es una enfermedad que conlleva a la formación de células malignas (cancerosas) en los tejidos del pene, el órgano reproductivo masculino.



De acuerdo con la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, existen pocos tipos de cáncer de pene. El tipo más común se llama carcinoma de células escamosas y se origina en las células de la piel del pene, en el prepucio o el glande.



El cáncer de pene es un tumor con una prevalencia inferior en comparación a otros tipos de cáncer como el cáncer de próstata y testículos. Este afecta a 8 de cada 100.000 hombres en el mundo.

Existen algunos factores de riesgo que influyen en la aparición de este tumor. Por ejemplo, según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), los hombres que no se sometieron a una circuncisión al nacer quizás tengan más riesgo de cáncer de pene.



Otros factores de riesgo de cáncer de pene son ser mayor de 60 años; tener fimosis, una afección por la que el prepucio del pene no se puede mover hacia atrás sobre el glande; higiene personal inadecuada; varias parejas sexuales, y tabaquismo.



Los signos del cáncer de pene incluyen úlceras (llagas), secreción y hemorragia, aunque es posible que estos síntomas aparezcan por otras afecciones. Por eso, es importante consultar con un especialista. Otros síntomas también pueden ser el enrojecimiento, la irritación, llagas o una masa en el pene.



Este tipo de cáncer puede llegar a ser muy peligroso si no se detecta a tiempo. De ahí, la importancia de un diagnóstico temprano, que permitirá que el tratamiento sea menos agresivo, más sencillo y eficaz.



De acuerdo con la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, la cirugía es el tratamiento principal para la mayoría de los hombres con cáncer de pene. Sin embargo, otras alternativas son la quimioterapia y la radioterapia. En cualquier caso, será un profesional de la salud quien evalúe a cada paciente e indique el tratamiento más adecuado y efectivo.

