'Todavía no tenemos claro cuál es el objetivo del PMU': expertos del sector salud

Por instrucciones del Presidente Gustavo Petro, el Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado para "garantizar el derecho a la salud". Se conoció que la medida, que entró en vigor desde ayer y es liderada por el Ministerio de Salud.

Dicho PMU estará integrado por los interventores y la Superintendencia de Salud, así como por la Superfianciera y Minhacienda.

Asimismo, el Gobierno asegura que se dará apertura a entes de control para que hagan veeduría para la vigilancia de los recursos y el goce efectivo de los derechos de los usuarios.

Según explicaron, el PMU buscar garantizar la participación de los usuarios, también velará por garantizar que ninguna EPS puede dejar de prestar el servicio y su principal objetivo es no repetir la historia de las EPS intervenidas.

Compartir . Foto:Archivo Particular

Al respecto, el exministro de salud y director del Observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán Sarmiento, que el objetivo no es todavía claro. "Las cosas es que quisiéramos entender mejor cuál es el propósito de ese puesto de mando unificado para el sector salud. Parecería que tiene relación con las EPS intervenidas y fuese como para hacerle seguimiento a esas EPS", le dijo a este diario.

Con esta opinión coincide Denis Silva, vocero Pacientes Colombia, organización que agrupa a más de 198 organizaciones de usuarios: "Todavía no tenemos claro cuál es el objetivo del PMU. Hemos hablado con muchos senadores y todos dicen que como el superintendente no tiene capacidad técnica, no tiene dientes y no tiene gestión, pareciera que ese PMU se va a convertir en una especie de call center para recepcionar quejas de la mala prestación en servicio", dijo.

Por su parte, Galán manifiesta que no se entiende si ayudará en la coordinación para encontrarle salidas y soluciones a la operación de las EPS intervenidas y complementar la gestión entre unas y otras para mejorar la atención.

"No se ve como un escenario de búsqueda de concertación con los diferentes actores y agentes del sistema de salud, pero quisiéramos entender mejor el propósito, el objetivo y, digamos, la metodología de trabajo de ese Puesto de Mando Unificado (PMU)", señaló.

Siguiendo esta línea, Silva señaló que, si bien el Gobierno asegura que se trata de un PMU para atender la crisis de la salud, dicha situación solo puede resolverse si el Gobierno baja el nivel a las intervenciones. "Si hay que hacer intervenciones, pero no las puede hacer en un mes y desbaratar el sistema solo porque no le aprobaron la reforma", indicó.

De igual forma, argumentó que debe prestarse especial atención a la UPC que se encuentra desfinanciada y habría que ver qué capacidad decisoria tendrán los pacientes y usuarios. "No sabemos si esto lo está haciendo el presidente para presionar, declarar emergencia sanitaria y lograr que le den seis meses para él hacer lo que quiera", dijo.

Desde otra orilla, el Gobierno ha dicho que el propósito de este PMU es hacer una evaluación permanente del modelo de salud, dado que para el Gobierno es indispensable "poner en marcha un modelo preventivo y predictivo que beneficie a toda la población colombiana".

La crisis que atraviesa el sistema de salud

La noticia se conoce en medio de lo que los expertos han llamado "la crisis del sector de la salud". Y es que la semana pasada, en menos de cinco días, el proyecto del Gobierno que pretendía reformar la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado y la Superintendencia Nacional de Salud intervino a dos de las EPS más grandes del país, con lo que el Estado tendría a su cargo la salud de por lo menos 26 millones de usuarios.

En medio de una situación de temor e incertidumbre para el sector, Compensar EPS (una entidad promotora con casi 2,3 millones de usuarios) ha solicitado a la Supersalud su liquidación total, argumentando que no puede sobrellevar la actual crisis financiera que afecta a todos los actores de la cadena de valor.

La situación responde a un enorme déficit fiscal (estimado en 9,6 billones por la Anif) que ha sido catalogado por especialistas como "la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años en la salud".

Compartir A través de una carta circular, la Superintendencia Financiera, les exigirá a sus vigilados no trasladar esos costos a ningún otro producto o servicio que les presten a sus clientes. Foto:Archivo EL TIEMPO / Cortesía

Analistas explican que el hueco financiero responde a factores internos del sector como un mal cálculo (insuficiencia) de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un incremento excesivo en la frecuencia de usos por parte de los ciudadanos y, en consecuencia, un desbordamiento por la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como deudas atrasadas del Estado al sistema.

A esto habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, etc. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.

Ya son varios estudios los que han señalado que los recursos que financian el plan de beneficios son insuficientes y que la situación se ha agudizado durante y después de la pandemia.

Adicional, la Anif aseguró hoy que la situación financiera de la EPS es el reflejo de un manejo inadecuado de las finanzas del sistema de salud por parte del Ejecutivo. Además, genera riesgos sobre el flujo de recursos y pone en jaque el aseguramiento y goce efectivo de la salud.

"Debido a la falta de recursos, las EPS han acumulado deudas crecientes. Según los datos con corte a diciembre de 2023 de la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS acumulaba una deuda por servicios de salud equivalente a $1,01 billones, mientras que en el caso de Sanitas se situó en $993 mil millones. Lo anterior como consecuencia del desfinanciamiento del sistema y el aumento de costos experimentados por parte de los prestadores", explicó la entidad.