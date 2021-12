A partir de la declaratoria de emergencia por el covid-19, que se encuentra vigente a nivel nacional hasta el 28 de febrero de 2022, el Ministerio de Salud y Protección social fomenta el mantenimiento y cumplimiento de las medidas de bioseguridad que se han formulado en el transcurso de la emergencia sanitaria.



(Siga leyendo:En Cartagena habrá dos horas de toque de queda todos los días por pandemia)



Adicional, con relación a otros factores como la aparición de la nueva variante ómicron del covid-19 y la época del año (navidad), la entidad ha incentivado a la población a continuar con el Plan Nacional de Vacunación que contempla la aplicación progresiva de dosis de refuerzo.



(Además: Vacuna Sinovac no es efectiva contra ómicron, según estudio)

De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social, es indispensable que en todas las regiones del país se cumplan las normas de bioseguridad como: el uso obligatorio de tapabocas, el lavado de manos o la aplicación de gel antibacterial, el control de aforo y, si es posible, cumplir con los mínimos requisitos de distanciamiento social.



(De su interés: En Sucre entró en vigencia la presentación del carnet covid)



Además, desde el 14 de diciembre, empezó a regir la exigencia del carnet de vacunación con esquema completo de dos dosis contra el covid-19 para ingresar a establecimientos de ocio.



La medida contempla que se debe presentar el documento en el que se evidencie la inmunización para el ingreso a eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, así como a bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, iglesias, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.



Las medidas son las mismas en todas las regiones del país, aunque algunas ciudades como Cartagena han incluido restricciones como 'pico y cédula' y 'toque de queda' entre las 3 a.m. y las 5 a.m. Esta última medida no aplicará en la ciudad el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2022.



(Le puede interesar: Comité de EE. UU. recomienda priorizar vacunas de Pfizer y Moderna)



Dada la época del año, la aparición de la variante ómicron y la autorización de aforos completos para fin de año, desde el Ministerio de Salud han sido enfáticos en afirmar que es necesario continuar con lo estipulado en el Plan Nacional de Vacunación para completar segundas dosis y aplicar más dosis de refuerzo.



"El mensaje es reducir la interacción en esta temporada de fiestas si no se ha completado el esquema o no se ha vacunado”, enfatizó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

Más noticias de Salud

-Comienza ensayo de vacuna covid sin aguja contra nuevas variantes







-'Muchos contagiados están sin vacunar y piden dosis, pero ya es muy tarde'