Algo inusual sucede en la mente de quienes son diagnosticados con fobias. La ciencia plantea que estos temores aparecen debido a un grupo de asociaciones biológicas y evolutivas que el organismo está dispuesto a aprender de forma rápida y persistente.

Lo que sucede en estos casos es que la modificación medioambiental de ciertos contextos en los que las personas se sienten cómodas desencadena tensión y ansiedad. A nivel cerebral, cuando se produce el condicionamiento del miedo, se generan cambios moleculares y estructurales en ciertas neuronas. Se trata de un estado primitivo a través del cual el cerebro se adapta, es plástico y sobrevive. Sin embargo, una vez aprendido, el miedo condicionado puede quedarse por el resto de la vida.



Es común que las personas que acuden a consultas psicológicas o psiquiátricas aseguren tener fobia a los animales, los insectos, la sangre, las alturas, los espacios cerrados o la sensación de vértigo, pero existe un miedo insólito y clínicamente clasificado que algunos especialistas aseguran que vale la pena revisar: la tocofobia.



El término proviene del griego “tokos” (nacimiento) y “phobos” (miedo), por lo que se define como el miedo intenso e irracional al embarazo y el parto. Aunque se trata de una condición que no es común, se ha calculado que la fobia afecta al 14 por ciento de las mujeres en todo el mundo, según un estudio de la revista médica Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. No existen mayores registros, porque su diagnóstico es complejo, ya sea por falta de conocimiento o porque su valoración acarrea otro tipo de preceptos sociales y culturales de los que las personas no pueden desprenderse fácilmente.

Las pacientes “pueden referir recuerdos que les generaron mucho miedo con sus embarazos o partos, por ejemplo, en caso de un parto prolongado Foto: Istock

La condición fue descrita por el psiquiatra Louis Victor Marcé en 1958. Señaló haber tratado a mujeres nulíparas (que no han tenido hijos previamente) en las que podía manifestarse un miedo aterrador al posible dolor durante el parto.



También registró casos en los que pacientes que ya habían tenido partos previos se referían al recuerdo de un parto anterior difícil y traumático.



“No todas estamos hechas para tener hijos”, explica Diana Acosta, una colombiana de 29 años que ha sido diagnosticada con esta condición. A pesar de que decidió realizarse un procedimiento de ligadura de trompas en un intento consciente por finiquitar toda posibilidad de engendrar hijos y aliviar la sensación de angustia que le provocaba la idea de ser madre, asegura que el temor a “morir pariendo”, persiste. No obstante, los casos como el de Diana son bastante particulares. Los expertos los clasifican como ‘tocofobia primaria’.



“En la mayoría de situaciones, las mujeres diagnosticadas son madres primerizas o se trata de pacientes que han padecido sucesos ginecológicos traumáticos, incluyendo el nacimiento previo de hijos (tocofobia secundaria)”, explica Jenny López, Psiquiatra Perinatal e integrante de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. En estos casos, la experiencia durante el parto resulta ser tan impactante que no suelen sentirse capaces de volver a pasar por lo mismo.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los derechos más vulnerados durante el parto a nivel global se encuentran la violación de la privacidad durante el procedimiento, la carencia de un consentimiento informado y el derecho a estar acompañada durante el parto. La entidad sanitaria asegura que las mujeres víctimas de estas malas prácticas tienen una probabilidad menor de acudir a recibir atención médica a los centros asistenciales en caso de volver a quedar embarazadas, poniendo en riesgo su vida y la del bebé.



En este tipo de tocofobia, clasificada como “secundaria”, las pacientes “pueden referir recuerdos que les generaron mucho miedo con sus embarazos o partos, por ejemplo, en caso de un parto prolongado o en el uso de un instrumentado, también pueden relacionar momentos de mucha ansiedad porque su propia vida o la de su hijo estuvieron en riesgo”, explica López.



La experta señala que, en casos como el de Diana, en el que no han tenido hijos previamente, las mujeres pueden haber observado en la niñez o adolescencia videos explícitos de partos, o quizás escucharon de algún familiar o amiga sobre procesos traumáticos o de alto riesgo en sus embarazos o partos.



“Experimentan miedo exagerado y persistente a todo lo desconocido de un parto y se hacen constantemente varias preguntas como, por ejemplo: ¿seré capaz de tolerar el dolor de las contracciones? ¿Tendré alguna complicación? ¿Mi hijo estará sano? ¿Cómo cambiará mi cuerpo? ¿Seré una buena madre?”, comenta la psiquiatra.



A pesar de que se trata de una condición clínica, cabe la posibilidad de que exista una especie de “subregistro” sobre los casos documentados tanto en Colombia como a nivel global. Las pacientes y algunos profesionales de la salud no reconocen las manifestaciones de la afección, por lo que es complejo emitir un diagnóstico. Además, algunas mujeres como Diana aseguran que han llegado a experimentar pena porque las personas a su alrededor no consideran “natural” que una mujer tenga este tipo de temores, por lo que se cohíben de comentarlo más allá de las sesiones de terapia.

El tratamiento



La doctora López asegura que esta enfermedad puede llegar a afectar el bienestar de las pacientes a largo plazo, teniendo en cuenta la intensidad y frecuencia de los síntomas de ansiedad, “también puede afectar su calidad de vida al tener conductas evitativas, que son frecuentes, y por las cuales utilizan varios métodos anticonceptivos o incluso evitan tener relaciones sexuales. Y, en muchos casos, esto puede llevar a afectar su relación de pareja”, aseguró.



En este punto, la afección puede llegar a suponer una paradoja en la vida de las pacientes. La experta detalla que existen casos de mujeres que tienen miedo intenso al embarazo y parto, pero también tienen un fuerte deseo detener hijos, lo cual les puede generar frustración.

“Se recomienda realizar psicoterapia, especialmente de tipo cognitivo, conductual y de acuerdo con criterio clínico". Foto: iStock

López trató a una mujer de 35 años con tocofobia primaria (no había tenido hijos previamente) que en algún punto de su vida tuvo el deseo de ser madre. Cuando quedó embarazada, su ginecólogo la remitió a psiquiatría porque solicitaba que le realizaran una cesárea debido a que presentaba síntomas intensos de ansiedad al imaginar un parto vaginal.



“Se recomienda realizar psicoterapia, especialmente de tipo cognitivo, conductual y de acuerdo con criterio clínico. En algunos casos es necesario el tratamiento farmacológico con medicamentos para tratar la ansiedad. Es importante brindarle a estas pacientes toda la información posible acerca del proceso de embarazo y parto y aclarar cualquier duda que puedan tener”, explica.



A pesar de que la fobia puede tratarse poco a poco y de que existen alternativas para estos casos desde otras disciplinas, lo que puede llegar a experimentar una mujer con tocofobia que no desea ser madre y queda en embarazo por accidente es un pánico intenso y un miedo paralizante que en algunas circunstancias puede llegar a ser delicado.



Si una mujer en este escenario decide continuar con su embarazo “se recomienda hacer un seguimiento clínico y brindar el tratamiento necesario por un profesional de la salud mental. El seguimiento debe continuar incluso después del parto porque esta condición puede considerarse un factor de riesgo para depresión postparto o un trastorno de estrés postraumático”, detalla López.



No existen factores de riesgo que sean determinantes en este tipo de diagnóstico. Es un trastorno multifactorial, es decir, intervienen factores genéticos y ambientales. Sin embargo, la experta asegura que se puede observar mayor prevalencia del trastorno en mujeres que presentan algún trastorno mental, especialmente trastornos de ansiedad y depresivos.



“También existe mayor riesgo en aquellas que presentan poco apoyo social y de sus parejas. Y en mujeres que han experimentado algún acontecimiento vivido como traumático con su cuerpo, por ejemplo, en el caso de haber sido víctimas de violación o de haber tenido un aborto traumático”, concluye López.

