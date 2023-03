La Asociación Americana del Corazón hizo una de sus publicaciones en redes sociales viral al recomendar la canción de Bad Bunny 'Tití Me Preguntó' para guiarse al momento de hacer RCP.

La RCP, o Reanimación Cardiopulmonar, es un conjunto de maniobras que se utilizan para mantener la circulación sanguínea y la oxigenación de una persona cuyo corazón y/o respiración se han detenido.



Esta se compone de dos técnicas principales: la compresión torácica y la respiración boca a boca —o con un dispositivo de ventilación mecánica—.



La técnica de compresión torácica, la que se conoce comúnmente cuando alguien se refiere a la RCP, consiste en presionar repetidamente el esternón de la persona con las manos, de manera rítmica y con la fuerza suficiente para mover la sangre del corazón hacia el cerebro y los órganos vitales.



Para mantener el ritmo de la presión, asociaciones médicas recomiendan guiarse por canciones que permitan recordar fácilmente la frecuencia del movimiento, entre ellas ahora la famosa 'Tití Me Preguntó' del puertorriqueño Bad Bunny.

De acuerdo con la publicación de la Sociedad en su cuenta de Instagram, esta canción tiene 107 beats por minuto (BPM), el tiempo correcto para realizar CPR de manos.



¿Qué quiere decir esto? Que por cada minuto que pasa hay 107 pulsaciones en el ritmo, el mismo número de repeticiones que se recomienda hacer en la RCP para garantizar su eficacia.



La RCP es importante porque puede salvar vidas en situaciones de emergencia. Si una persona deja de respirar o su corazón deja de latir, el cerebro puede quedar sin oxígeno durante unos pocos minutos, lo que puede causar daño cerebral irreversible o incluso la muerte.

Asimismo, esta práctica puede ayudar a mantener la circulación y la oxigenación del cerebro y otros órganos vitales hasta que llegue la ayuda médica.



Es importante aprender a hacer RCP porque nunca se sabe cuándo se puede necesitar. Esta se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier momento, y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.



En ese sentido, hay algunas guías y cursos que explican cómo hacer RCP de forma correcta, para que una persona pueda salvar vidas en caso de que se vea en una situación donde sea la única opción.

Además de la canción de Bad Bunny, la Asociación Americana del Corazón compartió algunas otras canciones con las que se puede guiar una persona para realizar RCP, entre ellas 'Flowers' de Miley Cyrus, 'Call Me Maybe' de Carly Rae Jepsen, 'Stay' de Rihanna y 'Poker Face' de Lady Gaga.



También refirió en su cuenta de Instagram el tema 'Staying Alive' de los Bee Gees, recordada, precisamente, por el episodio de la famosa serie 'The Office' en la que los protagonistas deben aprender a hacer RCP.



