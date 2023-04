Alimentar al bebé a libre demanda, dejar que succione todo el tiempo posible y utilizar una técnica adecuada, son herramientas claves para favorecer la producción de leche. La leche materna es irremplazable, se adapta a las necesidades inmunológicas y nutricionales del niño, es su mejor defensa contra infecciones, siempre está disponible, tiene la temperatura ideal, entre otros beneficios.



Un estudio dirigido por un equipo de investigadores de la University of South Carolina, en Columbia (Estados Unidos), demostró recientemente que los niños amamantados de forma exclusiva durante al menos cuatro meses, tienen una mejor función pulmonar que aquellos que recibieron leche materna por menos tiempo o tomaron leche de fórmula.



Sin embargo, la falta de acompañamiento a la madre, el aumento de las cesáreas y el incremento de la publicidad de las leches de fórmula son barreras que en el país impiden instaurar, mantener o prolongar la lactancia materna de manera exitosa, afirma Hernando Villamizar, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría

La principal función del calostro es preparar el sistema digestivo del bebé y proporcionar anticuerpos que lo protegerán de algunas enfermedades. Foto: iStock

La lactancia es buena todo el tiempo que la mamá pueda amamantar a su hijo. Su interrupción temprana, explica Hernando Méndez, jefe del departamento de pediatría del Hospital de Kennedy, también se debe a personal de salud que transmite conceptos negativos sobre el proceso de amamantar, el reintegro temprano de la mujer a su trabajo y la persistente ‘propaganda’ de la leche de fórmula.



Precisamente, un estudio publicado hace poco en la revista Pediatrics afirma que prolongar la licencia de maternidad promovería la no suspensión de la lactancia.



¿Cómo amamantar de forma exclusiva? Son muchos los mitos e inseguridades que rodean la lactancia. Hernando Méndez Morales, pediatra neonatólogo, Jefe del departamento de pediatría del Hospital de Kennedy, explica qué hacer para mantener la producción de leche y alimentar de manera satisfactoria al bebé.

La lactancia materna tiene muchos beneficios para el bebé. Foto: iStock

A mayor succión, más leche… Todas las mujeres tienen la misma capacidad de producir leche. El mejor estímulo para que una mamá la produzca es la succión del bebé, de manera que debe ponerlo al seno con frecuencia, sin horarios fijos. La alimentación debe ser a libre demanda.



¿Cómo saber si baja la leche? La succión del niño es la primera señal. Escucharlo tragar también lo es. El hecho de que la leche comience a salir del seno, sin estar amamantando al niño, es otro indicador.



Para saber si el bebé come bien: Si orina de seis a ocho veces al día y en los controles pediátricos muestra una ganancia de peso adecuada, significa que está alimentándose bien.



El tiempo en cada seno: La recomendación es ponerlo de un solo lado y que succione lo que quiera, pues la primera leche que baja contiene más agua –para quitarle la sed– y la segunda mayor cantidad de grasa y proteína. Si el bebé queda con hambre, pasarlo al otro seno en la siguiente toma, debe comenzar a succionar por el último del que comió.



¿Cómo saber si quedó satisfecho? En general, el bebé queda tranquilo y se duerme. Hay que tener en cuenta que el llanto no siempre significa hambre. Tampoco, el hecho de que succione el dedo que un adulto le acerca a su boca, pues los movimientos de succión también son un reflejo. A veces, el bostezo se interpreta como hambre, pero puede ser sueño.

La leche materna ayuda al bebé a tener defensas. Foto: iStock

Por qué evitar el biberón: Este cambia el patrón de succión del niño. Para el pequeño es más fácil succionar del chupo, pues simplemente lo muerde y sale el chorro de leche. Para coger el seno tiene que esforzarse un poco más. Si le ofrecen chupo, incluso uno de entretención, al momento de pasar a succionar del pezón, el bebé lo va a morder y es posible que se desespere porque no salga la leche y opte por soltarlo; es allí cuando la mujer cree que rechaza el seno.



El chupo de entretención, por ejemplo, no solo favorece infecciones en la boca y causa alteraciones en la formación del aparato orofacial, sino que le impide a la mamá saber qué le pasa realmente a su hijo cada vez que llora, pues tiende a calmarlo con el chupo.



Actualmente, en las unidades de recién nacido de algunas clínicas y centros médicos, los niños hospitalizados reciben leche materna con cuchara o directamente de un vaso para no alterar su patrón de succión.

Cólico del bebé. Foto: iStock

La alimentación de la madre: Además de la succión continua, es clave que la mujer se alimente de forma balanceada e incluya en su dieta proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Debe tomar bastante líquido. Evitar el ajo y los condimentos, cuyo sabor puede pasar a la leche.



La técnica indicada para amamantar: Lo primero es que haya motivación. Es fundamental que desde el curso de preparación para la maternidad le expliquen a la gestante la importancia de la lactancia y cuándo comenzar. Lo ideal es que al bebé lo pongan al seno dentro de la media hora siguiente al parto, para que comience la producción de leche.



Al alimentar a su pequeño, la mamá debe estar cómoda (sentada, semisentada o acostada) y ubicar al bebé frente a ella (barriga con barriga). El infante debe abrir bien la boca y, al succionar, coger todo el pezón y la areola. Si solo toma la punta del pezón, hará presión y lo lastimará.



Es conveniente que la madre esté tranquila, pues el estrés contrarresta la acción de la oxitocina, hormona que favorece la salida de la leche. Una mujer está más relajada cuando cuenta con el apoyo de su pareja. Su compañía es importante.

Bebé recién nacido debe tomar leche 30 minutos después del parto. Foto: iStock

¿Cómo alimentarlo en las noches? Cada bebé es diferente: algunos siguen derecho y otros piden varias veces en la noche. Si llora por hambre, siente estrés y lo único que lo tranquiliza es la leche; por eso, hay que alimentarlo a libre demanda. En la noche, la mamá debe prender la luz y desabrigar un poco al bebé; de lo contrario, se quedará dormido y se despertará a los 20 minutos, pues no comió lo suficiente. Hay que alimentarlo como si fuera de día, sacarle los gases y acostarlo.



¿Cómo mantener la producción después del ingreso al trabajo? Antes de volver al trabajo, la mamá debe extraerse la leche y dejar una reserva. En la jornada laboral, continuar con la extracción (cada tres horas, en promedio, preferiblemente de forma manual) para que la producción de leche se mantenga. Guardarla en envases estériles y mantenerla refrigerada mientras llega a casa (existen termos especiales que permiten conservarla).



Si la leche se va a utilizar el mismo día, puede dejarse en un sitio fresco, donde no le dé calor; en el refrigerador se conserva hasta 48 horas y en el congelador, máximo tres meses. Si está refrigerada, debe calentarse al baño de María. Si está congelada, pasarla a la parte inferior de la nevera y luego calentarla. Dársela al niño con vaso o con cuchara. Cuando la madre esté con el bebé, darle solo leche materna del seno.

La OMS recomienda alimentar a los bebés solo con leche materna (ni siquiera agua) desde el nacimiento y hasta los seis meses, lo que se denomina lactancia materna exclusiva. pic.twitter.com/dr04J9NecZ — INSP México (@inspmx) March 21, 2023

¿Cómo lograr que la lactancia dure más tiempo? A partir de los 6 meses, complementarla con otro tipo de alimentos. Darle seno en la mañana e intercalar las siguientes tomas con los sólidos. Así se mantiene la producción por más tiempo.

Diez pasos para una lactancia feliz

Los hospitales y clínicas deben fomentar la lactancia de la siguiente manera:



❋ Disponer por escrito de una política sobre lactancia materna que conozca todo el personal de salud de la institución.



❋ Capacitar a los profesionales para que pongan en práctica dicha política.



❋ Informar a las gestantes acerca de los beneficios de la leche materna.



❋ Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto.



❋ Mostrarles cómo amamantar a sus hijos y cómo mantener la lactancia cuando el infante deba ser hospitalizado.



❋ Solo darle al bebé leche materna, ningún otro alimento o bebida.



❋ Facilitar que madre e hijo estén juntos las 24 horas del día.



❋ Estimular a la mujer para que alimente a su hijo cada vez que él se lo pida.



❋ No dar chupos ni biberones a los bebés que están recibiendo leche materna.



❋ Fomentar la creación de grupos de apoyo a la lactancia materna y facilitar que la madre tenga contacto con ellos una vez salga de la institución.

Cifras de lactancia

En el país, el 97 por ciento de las mujeres inician la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva (que va hasta los seis meses) pasó de 1,7 meses en el 2000 a 2,2 meses en el 2005. El inicio temprano de la lactancia dentro de la hora siguiente al parto pasó del 61,3 por ciento en el 2000 al 49 por ciento en 2005, cuando se esperaría que al menos el 80 por ciento de los niños fueran colocados inmediatamente después del parto, en contacto piel a piel con sus madres, conducta que favorece una adecuada adaptación neonatal y la salud de la mujer.

