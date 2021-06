Estos consejos podrían ayudarle con la ansiedad

La ansiedad es una de las enfermedades con mayor prevalencia en la población mundial y las previsiones apuntan además que la pandemia va a multiplicar el número de casos. Como todos los trastornos mentales, el estigma social dificulta el diagnóstico y el tratamiento y por esa la primera recomendación que hacen los expertos es que se consulte a profesionales de la salud cuando los síntomas sean constantes.

Y es que cuando alguien padece un episodio de ansiedad puede notar agobio, inquietud, sensación de amenaza o peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, sensación de extrañeza o despersonalización, temor a perder el control, recelos, sospechas, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones... Incluso, en algunos casos extremos, puede tener tendencias suicidas.



“La ansiedad es una emoción natural que comprende las reacciones que tienen los seres humanos ante la amenaza de un resultado negativo o incierto. Este tipo de reacciones se producen ante los exámenes, al hablar en público, al sentirse evaluados, en situaciones sociales, o ante cualquier situación que nos resulte amenazante”, explica la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés.



Según los especialistas, la crisis de ansiedad aparece bruscamente y alcanza su máxima expresión en los primeros diez minutos, tiempo en el cual se suceden al menos cuatro o más de los síntomas descritos.



En el contexto de la pandemia es probable que estos episodios se hayan disparado y aunque el deber es consultar hay varias acciones que se pueden hacer en casa para disminuir la carga que representan.



Resuelva sus problemas: Identifique y describa sus problemas de forma clara, rápida y precisa. Busque diferentes posibles soluciones o respuestas para estos y aplique cada solución de manera que pueda evaluar sus resultados en la práctica.



Establezca una rutina: Levántese temprano, a la misma hora todos los días, haga ejercicio, medite, escriba un diario, ordene su casa o establezca un horario para cocinar con calma.



No pierda contacto: El distanciamiento social es esencial para frenar la propagación del virus, pero también es importante contactar a sus familiares y amigos regularmente a través de diversas tecnologías. Una llamada por teléfono de vez en cuando es muy saludable.



Ayude a los demás: Dar alimentos a un vecino que los necesite, hacer donaciones a una organización benéfica o comprar tarjetas de regalo de su tienda favorita genera beneficios comunes. Al quitar el foco de sí mismo, puede experimentar menos estrés y una mayor sensación de bienestar.



Saque tiempo para usted: El ejercicio, la meditación, caminar al aire libre, leer, tomar un baño de aromaterapia, pintar, hacer jardinería, cocinar, ver una serie o disfrutar de su pasatiempo favorito es clave para reducir el estrés. Elija un hábito personal y hágalo a la misma hora todos los días.



Descanse de la información: Establezca límites en el consumo de noticias y medios de comunicación. Las noticias negativas pueden activar nuestro estado de lucha o huida, así como generar estrés, rabia o indignación por los hechos. Tómese un respiro.



Desconéctese de las redes: El pánico y las emociones negativas abundan en las redes sociales. Por ello es mejor que consuma y publique mensajes positivos en sus redes. Tenga en cuenta sus acciones y comentarios en las plataformas.



Meditar sana: La meditación puede ayudar a restaurar su sentido de control. Al concentrarse en su respiración o en una palabra o mantra, se activa su sistema nervioso parasimpático y es un antídoto contra el miedo, el estrés e, incluso, la depresión.



Apoye a sus seres queridos: Cuando tenemos miedo, puede ser tentador repetir mensajes negativos, pero animar activamente a familiares y amigos es realmente importante para todos. Si entre todos nos apoyamos, es más difícil que los problemas nos consuman



Tome el control: Debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y hacer cosas que son buenas para nuestra salud y para los que nos rodean. Los factores externos no están en nuestras manos, y lo mejor que podemos hacer es tener bajo control los aspectos de nuestras vidas que dependen de nosotros.



Cada uno de estos temas es importante, pues, en el caso de las rutinas, nos crean una sensación de normalidad y control en nuestras vidas que nos permite gestionar los desafíos que se presentan. Sin el control sobre estos y otros aspectos de nuestras vidas, a menudo prestamos atención a asuntos que son más llamativas pero menos importantes, por lo que perdemos tiempo pensando en cuestiones que no sirven para nada y caemos en estrés.



Es importante recordar que las presiones a corto plazo son normales y pueden ayudarnos a cambiar de manera positiva, pero el estrés crónico causa un enorme deterioro en nuestra calidad de vida a nivel físico, reduciendo nuestra inmunidad y aumentando la inflamación. Además, afecta nuestra salud mental, las relaciones interpersonales y la productividad a la hora de trabajar.

EL TIEMPO, EFE Reportajes y EL NUEVO DÍA (Puerto Rico) - GDA