Hace algunos días, se dio a conocer la decisión del Ministerio de Salud y Protección Social que permite a los municipios con más del 70 % de coberturas de vacunación, eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos.



(Siga leyendo: Minsalud reitera que los niños podrán salir al recreo sin tapabocas)



Sin embargo, expertos aseguran que no se debe bajar la guardia ante la disminución de casos positivos por covid-19 puesto que todavía existe riesgo de que pueda surgir una nueva variante del virus. Al respecto, especialistas han recomendado mantener las demás normas de bioseguridad y autocuidado.



(Además: Tapabocas: aunque no es obligatorio, bogotanos siguen llevándolo)

Estas medidas de autocuidado están enfocadas en el cuidado de la salud mental, lavado e higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, ventilación adecuada, limpieza y desinfección, manejo de residuos, así como comunicación del riesgo y cuidado de la salud.



(De su interés: Conozca los nuevos lineamientos de Minsalud para el uso de tapabocas)



De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), es fundamental continuar manteniendo una distancia de mínimo un metro de los demás. Evite tener contacto cercano con personas que están enfermas. De ser posible, mantenga una distancia de al menos un metro con los demás.



Hay que resaltar que lavarse las manos puede salvare la vida. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.



Es de suma importancia lavarse las manos, antes de comer o preparar la comida, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de salir de lugares públicos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de manipular su mascarilla, después de cambiar pañales, después de cuidar a una persona enferma, después de tocar animales o mascotas.



Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Cubra toda la superficie de las manos y frótelas hasta que las sienta secas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin antes lavarse las manos.



(Lea también: Ya no es obligatorio en Bogotá el uso del tapabocas en espacios abiertos)



Finalmente, es importante completar el esquema de vacunación cuanto antes. Recuerde que, si presenta sospecha de sintomatología o si no posee el esquema de vacunación, debe portar el tapabocas independientemente del tipo de lugar.

Más noticias de Salud

-Uso del tapabocas se levanta desde el primero de marzo en Bucaramanga



-Ciudades y municipios que dejarán de usar el tapabocas en espacios abiertos