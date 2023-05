El desarrollo de enfermedades no se asocia directamente con ejercer profesiones determinadas, sin embargo hay actividades características de cada empleo que pueden terminar por activar riesgos para la salud.



Por ende, hay enfermedades que son más comunes en ciertos campos profesionales por las condiciones en las que se realizan las labores. Así, quien se dedica a la agricultura no se expone a los mismos peligros que un oficinista. A continuación, encuentre los padecimientos que se pueden desarrollar según su carrera:

Trabajadores de oficina

El síndrome del túnel carpiano es un trastorno común entre este tipo de trabajadores, ya que ejecutan movimientos repetitivos como escribir en el teclado o utilizar el 'mouse'. Este causa dolor, entumecimiento y dolor en la mano y muñeca.



Relacionado con el uso del computador, aparece la fatiga visual como otra consecuencia. Por ende, la visión borrosa y el dolor de cabeza pueden aparecer luego de horas viendo una pantalla.



Diseñadores, secretarios, contadores, algunos ingenieros, entre otras profesiones, pasan muchas horas sentados, a pesar de que se recomienda hacer pausas activas constantemente. Como resultado, surgen dolores en la espalda y problemas en la postura.



Relacionado con el uso del computador, aparece la fatiga visual como otra consecuencia Foto: ISTOCK

Trabajadores de construcción

Estas personas suelen exhibirse ante yeso, escombros, acero y polvo todos los días, por lo que se pueden correr dos tipos de riesgos: uno provocado por factores físicos y otro por agentes químicos, según Seguros Bolívar.



Ruido, calor, frío, radiación y vibración son algunos de los componentes que impactan a obreros, arquitectos e ingenieros civiles que visitan constantemente las plantas de construcción. Además, de tener mayor probabilidad de tener lesiones por caídas, cortes y quemaduras.



En consecuencia, pueden presentar a corto o largo plazo pérdida de la audición por el ruido de motores de vehículos, compresores, grúas y por el uso de remaches, clavos, martillos neumáticos, entre otros. Según el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional 3 de cada 4 trabajadores de la construcción están expuestos a niveles de ruido que superan el límite recomendado.



3 de cada 4 trabajadores de la construcción están expuestos a niveles de ruido que superan el límite recomendado Foto: iStock

Al hablar específicamente de albañiles, se encuentran trastornos musculoesqueléticos que son alteraciones de estructuras corporales por las tareas que se llevan a cabo, pues requieren mantener posturas forzadas, realizar movimientos repetitivos o manipular cargas forzadas.



Estos son alteraciones de estructuras corporales que afectan músculos, huesos, articulaciones, tendones y ligamentos. Según la Organización Panamericana de la Salud comprenden más de 150 afecciones que afectan el sistema locomotor.



Por otro lado, la exposición a riesgos químicos se produce por inhalación de polvos, humos, gases y vapores a través del aire. En el caso de pesticidas o disolventes, se absorben por la piel y pueden desencadenar: silicosis, que causa la inflamación de pulmones y ganglios del tórax; asbestosis, una enfermedad crónica pulmonar; bronquitis, inflamación en los bronquios que provoca tos con producción de mucosidad; alergias cutáneas; y trastornos neurológicos.



Trabajadores del sector salud

Doctores, enfermeros, personal de clínicas y hospitales tratan con riesgos biológicos directamente todos los días, pues su entorno de trabajo se ve constantemente contaminado. Se deben enfrentar a infecciones, lesiones musculoesqueléticas, estrés y más padecimientos que incluyen el sector de la salud, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



Al atender pacientes con hepatitis B y C, VIH/SIDA, tuberculosis, influenza y otros virus respiratorios, estos se convierten en peligros latentes que deben tener especial cuidado para que no sean transmitidos al personal de la salud.



De igual forma, la manipulación de pacientes requiere esfuerzo corporal, pues moverlos, acomodarlos o llevarlos en camillas puede provocar lesiones en espalda, tendinitis o síndrome del túnel carpiano.



También es común que en sus labores se expongan a radiación o químicos como el formaldehído utilizado en los laboratorios o agentes quimioterapéuticos que aumentan el riesgo de cáncer.



Al atender pacientes con hepatitis B y C, VIH/SIDA, tuberculosis, influenza y otros virus respiratorios, estos se convierten en peligros latentes Foto: iStock

Agricultores



Esta es una de las industrias más peligrosas según el CDC, porque pueden sufrir lesiones mortales, enfermedades pulmonares, padecimientos en la piel, pérdida de audición por el ruido, tipos de cáncer asociados con uso de químicos y larga exposición al sol.



Realizar actividades que involucran el tratamiento de tierra y el cultivo implica tener mayor posibilidad a cortarse o fracturarse por usar herramientas manuales o maquinaria agrícola. Asimismo, pueden contraer padecimientos transmitidos por garrapatas, mosquitos u otros insectos. Por ejemplo, enfermedad de Lyme, fiebre del Nilo occidental, y enfermedad de Chagas.



Asma, neumonía y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son otras dolencias que se pueden desarrollar al labrar la tierra por el polvo, los gases y los productos químicos. Además de dolores de cabeza, mareos, irritación de la piel y problemas neurológicos por la exposición constante a pesticidas o herbicidas.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO