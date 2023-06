Cuando el cuerpo llega al límite del cansancio existen algunas alternativas, para darle un descanso a la mente y al cuerpo.



Para escoger la opción adecuada que le permite obtener un descanso placentero, hay varias modalidades que dependen de las necesidades que tenga cada persona.



El descanso es importante para mantener de estrés en su nivel más bajo o saber controlarlos, porque en sus niveles altos pueden traer muchos problemas de salud desde un dolor de cabeza, alergias, daño de estómago y enfermedades más graves como problemas del corazón, infartos y hasta la muerte.

Según ‘GQ’, cada persona tiene formas diferentes de experimentar situaciones de estrés, no obstante, hay algunas señales que indican que es hora de tomarse un tiempo para parar:



- Enfermarse frecuentemente.



- Sentir frustración, ansiedad o depresión.



- Alteraciones en el sueño.



- Dificultad para concentrarse.



- Falta de motivación.



- Dificultad para socializar.



- Cambios en los patrones de alimentación.



- Bajo rendimiento laboral.



Algunos profesionales de la salud, como la doctora Saundra Dalton-Smith, manifestó en una charla de TEDxAtlanta, expresó que el descanso no significa solo acostarse a dormir, porque algunas personas, así duerman no descansan, por lo tanto, es primordial identificar la razón del cansancio extremo y qué está disminuyendo su energía.



Por tal razón, Dalton-Smith aconseja estos tipos de descanso:



1. Descanso mental: ya que las personas que no dejan de pensar en lo que deben hacer en el trabajo o el estudio, a veces sufren de insomnio, por tal motivo no hay descanso. La doctora aconseja tomarse cortos descansos en el trabajo cada dos horas, para despejarse y bajarle la intensidad.



2. Descanso físico: A pesar de lo que puede pensarse, es necesario que opte por actividades físicas como el yoga, los estiramientos y masajes para relajarse.



3. Descanso sensorial: Este tipo de descanso tiene que ver con alejarse de todo tipo de dispositivos electrónicos, como celulares, televisores, computadores y tablets, antes de descansar en las noches. Para esto se puede establecer horarios para el uso de los mismos.



4. Descanso creativo: está dirigido a personas que se dedican a la creación o el diseño. El descanso podría ser salir por momentos a espacios como parques, en donde pueda disfrutar de la naturaleza, hacer de su lugar de trabajo un espacio en donde pueda volar la imaginación y que motive a seguir trabajando.



5. Descanso emocional: Cuando se acepta que no se está bien es momento de tomarse un tiempo para sí mismo y dejar de complacer a los demás para pensar en el bien propio.



6. Descanso social: Existen personas en la vida de cada quien que aportan y reavivan, pero también aquellas que agotan y drenan energía. Por eso, es importante que se establezcan límites, se sepa cuándo decir no y en lo posible rodearse de personas positivas.



7. Descanso espiritual: Este descanso tiene que ver con la habilidad para conectar con algo más allá de los físico y en el que se le puede hallar sentido a la vida, como hacer parte de una comunidad, una organización como voluntarios para ayudar con alguna misión particular, así como también la meditación que ayuda a restaurar el interior.

¿Cómo dormir mejor?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

