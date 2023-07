Según la ciencia, existen cinco tipos de fatiga que pueden afectar la salud general de cualquier persona que los padezca. Muchos de estos tipos de cansancio se deben a la sobre productividad, situación que hace sentir que ya no se tiene más energía para continuar con actividades que hay que realizar.



El agotamiento extremo puede causar diferentes problemas en la salud mental, física y hasta el estado de ánimo, por eso es importante conocer cuáles son esos tipos de cansancio y las posibles soluciones a este.

Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de Salud y Bienestar de EL TIEMPO

Fatiga emocional

De acuerdo al portal 'Oh La La', según los profesionales es la fatiga más común y recurrente en las personas y aparece cuando se siente tristeza, ira, frustración y en algunos casos hasta depresión. En este caso, sugieren que lo ideal es aprender a administrar los recursos y no considerarse una fuente infinita de energía. Así mismo, es importante disponer de un tiempo para sí mismo, encontrar un espacio para el sano esparcimiento y aprender a 'no hacer nada'.



(Le puede interesar: ¿Qué alimentos y vitaminas sirven para combatir el cansancio?)

Fatiga física

Está relacionada con el cansancio físico, es el más fácil de detectar y los motivos son el exceso de actividad, la falta de la misma y el sedentarismo. Existen zonas del cuerpo que le describirán mejor que posee esta forma de cansancio como el cuello, la espalda, la cintura y las piernas.



Para contrarrestar este tipo de fatiga, debe procurar dormir los suficiente para poder recobrar energías, así como también evaluar sus actividades diarias hasta sus horarios de comidas.

Fatiga mental

El cerebro consume una cantidad significativa de la energía del cuerpo, por eso en ocasiones muchos sienten que prefieren realizar tareas físicas que mentales. Muchas situaciones como la rutina, el estrés, la incertidumbre y la toma de decisiones en muchos ámbitos pueden causar cansancio mental.



Una de las soluciones para este tipo de cansancio son la definición de las obligaciones diarias, como definir lo urgente de lo importante, así como también buscar espacios para distraerse y despejar la mente.

Fatiga social

Este cansancio ocasiona el querer estar solo por momentos, después de estar mucho tiempo compartiendo con otras personas en diferentes escenarios, lo que también requiere el gasto de energía.

​

Para ponerle freno a este cansancio, los expertos recomiendan cuáles son las necesidades sociales, aprender a decir 'no' cuando se considere y sacar un tiempo para estar completamente solo.



(Lea más: Envejecimiento poblacional: el Parkinson se duplicará en próximos años, según expertos)

Fatiga del alma

Este tipo de cansancio está compuesta por todos los tipos de fatiga antes mencionados, por lo que es necesario tomar medidas como la meditación y la reflexión, puesto que se llega a esta fase al notar que la vida le pasó por encima.



También es importante reconocer el momento en el que se necesita ayuda profesional que le proporcione soluciones a esta situación.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Té de hojas de café y posibles beneficios para la salud

En Colombia, el 40% de los adultos hospitalizados están en riesgo de desnutrición

Atención: OMS estudia si el edulcorante aspartamo podría ser un potencial cancerígeno