Jasmine Chiswell es una famosa tiktoker a quien muchos llaman “la Marilyn Monroe” de la plataforma por sus facciones físicas parecidas a la de la mítica actriz estadounidense. Sus contenidos son vistos por unos 16,4 millones de seguidores con quienes compartió uno de sus mayores sustos como madre primeriza.

Mientras compartía una de sus sesiones de maquillaje en video, Chiswell contó que estaba amamantando Midnight, su bebé de un año, cuando este la mordió con mucha fuerza.



La mujer relató que el bebé, al que ya le han salido ocho dientes, ya la había mordido antes, pero nunca con la fuerza con la que lo hizo en esta ocasión. “Estaba alimentándolo, como suele ocurrir, muy tarde en la noche, y de la nada, decidió morder mi pezón con toda su dentadura y tirar”, dijo Chiswell.



Agregó que su tolerancia al dolor se volvió alta después del nacimiento del niño, así que creyó que el dolor era una consecuencia normal de la mordedura y se volvió a dormir. Pero fue al despertar, a la mañana siguiente, cuando su esposo, espantado, le hizo percatarse de lo ocurrido:



“Vio que tenía mi camiseta cubierta de sangre, lo que me aterrorizó también -dijo ella-. Entonces vi que tenía mi pezón colgando y lancé un grito”.

La influencer relató que ya le habían advertido que podía ocurrir algo como eso, también, que si mantenía el pezón en su lugar, este volvería adherirse. Por lo que decidió tratar el tema en casa: ponerse una bandita y una compresa de hielo. Tan solo con eso, afirma, se recuperó.



Aún así, agregó, seguirá amamantando al bebé, aunque no está seguira si el pezón seguirá funcionando.

Sin embargo, la advertencia médica es que cuando un hecho como este ocurre, lo mejor es acudir a supervisión médica y no, simplemente, tratarlo en casa. “Si se trata de una herida severa o de la caída completa del pezón, esta debe ser tratada en un servicio de urgencias o se corre el riesgo de perderlo, pues los pezones no vuelven a crecer”, indica la doctora Elaine K. Luo en un artículo sobre salud del portal Heathline.



Ya otra tiktoker, de nombre Brooke, había sufrido una lesión semejante con distintos resultados. Su caso fue documentado por el New York Post en octubre del 2022. En él, la mujer de 32 años contaba que cuando era adolescente, 18 años antes, alimentaba a su primer bebé y este de pronto de detuvo. “Cuando lo miré, me di cuenta de que se estaba ahogando -explicó ella-: mi pezón se había salido y ahora lo tenía en la boca”, dijo Brooke en un video de Tiktok.

Las consecuencias para ella fueron muy diferentes a las de Chrswell. Aunque lavó su pezón y trató de adherido rápidamente, siguiendo indicaciones de una enfermera, no hubocicatrización. “Todo loque me quedó fue un ‘pezoncito’ pequeño, plano y funcional”, recordó.

