Las lesiones en la piel –como es el acné, manchas o rugosidades– afectan la autopercepción y el autoestima, llegando a perjudicar la vida cotidiana de las personas. La queratosisi pilaris, conocida como "piel de gallina", es una de esas problemáticas que pueden generar inconformidad y que lleva a quienes la padecen a cubrirla con prendas de vestir.



Esta es una alteración en la piel que se da por la sobreproducción de queratina (proteína que le da estabilidad a los tejidos) obstruyendo el folículo y formando manchas secas, ásperas y en algunos casos rojizas con protuberancias, ubicadas en brazos, piernas, glúteos y/o mejillas.



Lo anterior, como consecuencia de la deficiencia de las ceramidas y una reducida función de la barrera de la piel. Además, está asociada a personas alérgicas o con antecedentes de asma, rinitis o dermatitis atópica, según estudios clínicos.



La piel de gallina puede presentarse a cualquier edad, según estudios, el 40 por ciento de los adultos y entre el 50 y el 80 por ciento de los adolescentes en el mundo la padece, generando en ellos un problema de autoestima.



“La queratosis pilaris es una causa recurrente de consulta dermatológica, muchos pacientes manifiestan cubrirse el cuerpo con ropa y accesorios para no evidenciar su condición, incluso en verano o en tierra caliente, porque se sienten avergonzados e incómodos. Nosotros somos nuestros más grandes críticos y cuando vemos un defecto llegamos a minimizarnos, lo que disminuye nuestro potencial y se nos dificulta mostrarnos al mundo”, menciona la doctora Maria Paulina Estrada, dermatóloga aliada de CeraVe, marca de dermocosmética estadounidense fundada en 2005.



La apariencia física puede influir en el autoestima, Foto: iStock

Aunque la queratosis pilaris no se puede curar ni prevenir, se puede tratar con cremas con receta médica para mejorar la apariencia de la piel. Sin embargo, hay quiénes no acuden al dermatólogo porque es una condición que no afecta en mayor grado la salud o que, en su defecto, usan exfoliantes caseros basados en azúcar o café, que pueden generar un efecto adverso.



“Exfoliarse mecánicamente puede causar desgarros en la superficie de la piel lastimando la barrera cutánea y atribuyendo al ciclo recurrente de piel seca, áspera y rugosa”, comenta Estrada. Por ello, en el mercado se han lanzado diferentes productos al mercado que mejoran la condición con uso constante que están compuestos por queratolíticos, ácido salicílico, niacinamida, ceramidas, úrea, entre otros que ayudan al mejoramiento de las lesiones.



La queratosis pilaris también puede aparecer en la cara. Foto: iStock

CeraVe, por ejemplo, ahora apuesta con su nueva línea para la reparación de estas lesiones a las que no se les presta mucha atención, pero que en muchas ocasiones afecta la calidad de vida.



“Tenemos la oportunidad de concientizar y educar de la mano de nuestros dermatólogos sobre una condición en la piel que es más común de lo que se cree con una nueva categoría para tratar la queratosis pilaris, psoriasis, ictiosis, entre otras patologías, de forma asequible y con el propósito de democratizar el cuidado dermatológico para todos”, dice Flavia Samaniego, Gerente regional de la marca que ofrece productos desarrollados por dermatólogos.



Además de acceder a las alternativas que hay para tener una piel en excelente estado, la recomendación prinicipal que se le da a las personas es acudir a un médico que dicte la frecuencia de aplicación de los productos, pues esto depende de cada caso, así como evitar las soluciones caseras, para tener resultados positivos en la piel.



Jimena Delgado

Unidad de Salud