¿Cómo funciona el cerebro de un mentiroso? estos son los secretos que oculta el cuerpo

Cada semana, los expertos de Maloka realizan un cuestionario para medir los conocimientos de los lectores acerca de historia, ciencia, geografía, entre otros temas.

En esta oportunidad, el test explica lo que sucede en el cuerpo cuando mentimos, pues se generan muchos cambios, pues es importante saber que mentiroso y mitómano no es lo mismo, hay diferencias entre sí. Mientras un mitómano dice mentiras de forma compulsiva el mentiroso lo hace de forma ocasional con el fin de protegerse. Además, el mitómano lo que intenta es transformar la realidad. Imita otras personalidades, inventa experiencias, etc. porque no le gusta su realidad.



(De interés: ¿Hay bacterias intestinales con efectos beneficiosos sobre la salud mental? Descúbralo)



¿Qué área del cerebro está involucrada en la toma de decisiones morales y éticas y puede influir en el acto de mentir?, ¿qué neurotransmisor está relacionado con la sensación de recompensa y puede estar implicado en la mentira patológica?, son algunas de las preguntas que hay para esta semana en la Trivia Maloka.

Más Trivias Maloka

Trivia Maloka | Todo lo que debe saber sobre los cerros de Bogotá

Trivia Maloka: los conocimientos que debe saber sobre los avances de la ciencia

Trivia Maloka | Todo lo que debe saber a profundidad de los países y su cultura