El entrenamiento que además de tonificar el cuerpo, mejora la atracción entre parejas

Las responsabilidades que conlleva la adultez en conjunto con la agitada vida de los tiempos modernos pueden perjudicar seriamente un vínculo de pareja. Dos individuos que se ven poco y nada, que la falta de tiempo compartido los distancia y que se obligan a tener citas o actividades superficiales que a ninguna de las partes le interesa.

Para aquellos que consideran que la conexión de la pareja perdió fuerza y desean reconectarse mediante una alternativa innovadora, pero a la vez espiritual, la práctica de yoga en pareja podría ser la solución.



Esta variación de la disciplina se basa en posturas y ejercicios de relajación y meditación que se realizan entre dos personas. ¿El fin? Principalmente, equilibrar y fortalecer la conexión entre ambos durante la clase y, si bien es una práctica para la que abundan tutoriales online y se puede hacer desde casa, lo recomendado es -especialmente en el caso de principiantes- acudir a clases guiadas por un profesional con trayectoria que les enseñe los movimientos para evitar cualquier tipo de lesiones.

Potenciarse mediante otro tipo de lenguaje: el corporal



El yoga de a dos permite que los integrantes de la pareja se vinculen a través de posturas -denominadas ‘asanas’- para lograr objetivos comunes. Esta práctica puede llegar a ser beneficiosa tanto para el vínculo amoroso como para cada uno individualmente; la evidencia demuestra que el hábito de hacer yoga diariamente presenta gran cantidad ventajas que van desde la reducción de la ansiedad y/o depresión hasta el alivio de problemas físicos de salud o dolencias.



Jane Greer, terapeuta matrimonial y familiar con sede en Nueva York y autora de What About Me? Stop Selfishness From Ruining Your Relationship, destaca en su escrito que el yoga en pareja es una actividad maravillosa que “allana el camino hacia la intimidad sexual”. Según la terapeuta estadounidense, el hecho de planificar la actividad y hacerla de a dos, hace que ambos estén trabajando sus cuerpos, estirándolos y aprendiendo a controlar y relajarse, todo lo cual los prepara para una mejor intimidad a futuro.

“El que empieza a incorporar el yoga en su vida va a notar que su mente está más tranquila y eso, además de ser un beneficio personal termina siendo uno colectivo porque quienes lo rodean van a escuchar y notar los cambios que aparecen e incluso, puede incentivarlos a ellos a probar la disciplina”, dice Romina Rondinone, productora televisiva de ESPN YOGA y profesora de Yoga.



Sucesivamente, la instructora explica que el yoga se caracteriza por ser una práctica en la que no solo se trabaja corporalmente, sino que es algo mucho más completo, “incluye destrezas corporales para mantener al cuerpo saludable; técnicas de respiración -pránáyámas- para aquietar las emociones, los ritmos biológicos y administrar las emociones; y como tercer pilar, métodos de meditación”, cuenta.

Rondinone detalla que entre los beneficios de realizar esta actividad en pareja se puede esperar lo siguiente:

Beneficios mentales.



Disminuye la cantidad de pensamientos y enseña a elegir los que hacen bien mediante técnicas de meditación

Aquieta los ritmos biológicos mediante los ejercicios respiratorios

Proporciona más energía, vitalidad y ganas de vivir

Se trabaja en la mentalización de objetivos y en el autoconocimiento

Mejora la comunicación

Beneficios físicos.



Mayor flexibilidad, tonicidad muscular y equilibrio

Mejor funcionamiento de los órganos internos

Aumento de la circulación sanguínea gracias a las técnicas invertidas

Mejora de la oxigenación del organismo y de las células

“Las parejas que se involucran juntas en nuevas actividades desafiantes suelen sentir una mejora tanto en la calidad de la relación como en la atracción romántica”, señala en sus conclusiones un estudio realizado por la Universidad de Nueva York. “Aprender nuevas habilidades juntos les permite divertirse mientras se desconectan de la vorágine diaria y pasan tiempo de calidad compartiendo una experiencia significativa”, detallan en el escrito.



Otra prueba sobre el bienestar que aporta el yoga es una investigación realizada por la Sociedad Británica de Psicología. “Los movimientos no verbales coordinados como el que se encuentra en la respiración rítmica y las posturas del yoga en pareja pueden ayudar a las parejas a que se sientan más sintonizadas afectivamente”, declaran los estudiosos en las conclusiones.



A una deducción similar llegó un estudio australiano en el que se encontró que el tiempo que dedicaron las parejas de la muestra a practicar yoga juntas tuvo una influencia positiva en la satisfacción de la relación gracias al ejercicio de la atención plena (mindfulness) y de la inteligencia emocional.



