¿Cómo elige el cerebro cuáles son los recuerdos más importantes para guardarlos?

una nueva investigación ha concluido cómo es que nuestro cerebro elige qué guardar y qué se eliminará. Recordar es volver a vivir. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado cómo es que se generan recuerdos en su cerebro? Quizá en alguna ocasión una persona le ha hablado sobre alguna vivencia que compartieron juntos, y hasta ese momento es capaz de traerlas a su mente o, simplemente no puede rememorar de lo que le están hablando . Pues

Un artículo publicado en la revista Science da muestra de una investigación de acuerdo con la cual los cerebros de los humanos y otros mamíferos tienen un sistema especializado para elegir cuáles son las experiencias lo suficientemente importantes como para mantenerlas en la memoria a largo plazo y cuáles simplemente se desvanecerán.

Su investigación fue llevada a cabo en ratones. Así fue como se dieron cuenta que las células del hipocampo del cerebro emiten chispas en un patrón específico llamado ondas agudas, que marcan las experiencias importantes que se almacenan en la memoria a largo plazo durante el sueño.

Llegaron a esa conclusión luego de haber colocado a los ratones en un laberinto que al final les ofrecía una recompensa azucarada. Los investigadores se dedicaron a monitorear la actividad de las células nerviosas a través de electrodos implantados en los cerebros de los roedores.

uando los ratones llegaban al final con éxito y podían comer la recompensa, sus cerebros provocaban ondas agudas que se repetían hasta veinte veces. Ese mismo patrón de onda se repitió durante la noche, todo indica que así fue como Según el análisis, cque se repetían hasta veinte veces. Ese mismo patrón de onda se repitió durante la noche, todo indica que así fue como se generó un recuerdo a largo plazo.

Por el lado contrario, los eventos que no generaron ondas agudas en el cerebro no formaron recuerdos duraderos. Así, según los investigadores, el cerebro decide por sí mismo qué es lo que va a conservar y que ya no se recordará.

Las ondas agudas forman recuerdos a largo plazo. Foto:Istock

Cómo mejorar la memoria a largo plazo

En caso de que desee mejorar su memoria a largo plazo, la investigación también señala que hay algunas técnicas que pueden ayudar a que los recuerdos se almacenen de forma permanente.

Luego de una experiencia que quiera recordar, dense un momento para reflexionar, esto ayudará a consolidar el hecho en su memoria a largo plazo.