‘Un volador me voló los dedos’

Un zumbido en los oídos y un dolor como un ardor en la mano fue lo que sentí cuando el volador me estalló en los dedos. Vi sangre y el susto me invadió de la cabeza a los pies.

Eran las 9 de la noche del día de las velitas y ese sábado había decidido acompañar a mi mamá a su lugar de trabajo en Fontibón. Y aunque había luces y se escuchaban las explosiones de los fuegos artificiales, yo no estaba echando pólvora, pues me encontraba en la parte de afuera, al lado de los carros.



De pronto, a mi lado cayó un volador de esos que tienen palo y una especie de “amarradijo de papel” en la punta. Estaba chispeante y sentí el impulso de recogerlo, pues entendía que no había estallado y que de pronto yo podía prenderlo nuevamente.

Recuerdo que lo tomé en las manos y mientras lo sujetaba con la izquierda, traté de revisar los nudos de la cabuya que tenía. Al ver las chispas decidí mejor lanzarlo al aire, pero todo se quedó en pensamiento porque cuando iniciaba la acción, el volador explotó y de paso también mis dedos.



Por un momento me quedé sin luz y apenas con un pito en los oídos. Lo que siguió fue terrible. Vi mis cuatro dedos lesionados y la preocupación de la gente que me llevó de inmediato al Hospital de Engativá, en donde los médicos consideraron que por la gravedad de las lesiones tenían que remitirme al Hospital Simón Bolívar, en donde manejan los quemados.



Y aquí me encuentro, a mis 19 años, en el área de recuperación porque en la tarde del viernes pasado me operaron. Durante la semana estuve hospitalizado con cuidados de la lesión de preparativos para esta cirugía.

Los médicos me dijeron que tengo múltiples fracturas y heridas en la mano, con la amputación de una parte de mis dedos. Todo por culpa de gente que no ha entendido que la pólvora es un peligro y que todos tienen que alejarse de ella.



Espero recuperarme y continuar buscando trabajo, pero sé que debo esperar mientras termina este proceso que me obliga a recomendar que por favor no echen pólvora y menos permitan que los niños lo hagan.



Si yo que no tenía por costumbre utilizar ninguno de estos productos, terminé como estoy, imagínense los riesgos que corren aquellos que piensan que se divierten con esto.

No merma el número de quemados

Lemuel Correira es una de las 247 víctimas de la pólvora en lo que va de diciembre, según la vigilancia intensificada que adelanta el Instituto Nacional de Salud (INS).



Según esa fuente de datos, 155 adultos han sido resultado lesionados con quemaduras, laceraciones, contusiones, amputaciones, y daños oculares y auditivos.



Los voladores, como los que hirieron a Lemuel, son responsables del 12 por ciento de los eventos.



Este lunes, justamente, el Ministerio de Salud insistió en el mensaje de abstenerse del uso de todo tipo de pólvora. “Pólvora y familia sin expertos no es una buena decisión. No se trata del riesgo que existe solo para el que la manipula, sino también para quienes la están observando”, dijo el viceministro Iván Darío González.



Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, explicó que hoy 16 de diciembre al igual que 24 y 31 “son fechas notorias para el registro de nuevos casos de lesionados”. Hoy puntualmente porque empieza la Novena de Aguinaldos, por lo cual hace el llamado de evitar el uso de la pólvora para la celebración.

