'Fue fácil y sin pagar': relato de un colado en el Plan de Vacunación

“Colarme fue muy fácil y ni siquiera tuve que pagar”. Así confiesa este hombre, de profesión periodista, cómo logró colarse en las primeras etapas de la vacunación contra el covid-19 a pesar de ser una persona relativamente joven.

Residente en una ciudad capital del país, ya recibió sus dos dosis mucho antes que personas de más riesgo frente al covid-19 y es, irregularmente, una de las 3’173.606 personas que se consideran inmunizadas. Este diario presenta su testimonio, aclarando que rechaza esta ilegalidad, para revelar el mecanismo que le permitió saltarse la fila.



¿Por qué aceptó confesar?

Inicialmente quería poner al descubierto a través de una investigación periodística que se estaban presentando estas irregularidades. Porque es claro que hay muchas personas coladas y, hasta el momento, no hay sanciones ni responsables. Saltarse la fila fue muy fácil y sin pagar. Simplemente hay que tener a una persona que trabaje en el sector y que quiera hacerlo. Es claro que no todos los trabajadores de la salud tienen la entereza para hacer las cosas bien y se aprovechan para corromper el sistema y beneficiar a sus seres cercanos o económicamente.

¿Por qué quiso saltarse la fila?

Al principio significó un reto periodístico porque empecé a conocer de personas que lo estaban haciendo con la complacencia de EPS e IPS y de autoridades de salud. No se trató de hacerlo porque sí, porque después de un año de cuidarme muy bien y de compartir con médicos no me había pasado nada. Simplemente fue una necesidad de entrar a descubrir ese entramado de personas que trabajan en distintas entidades de salud que lo venían haciendo sin ningún pudor.



¿Cómo es eso?

Inicialmente tuve conocimiento de que se estaban vendiendo dosis y cupos desde las IPS. Por interés periodístico y la cercanía de una persona en el proceso comencé a documentar cómo la corrupción se había tomado el Plan Nacional de Vacunación. Ya luego se dieron distintas cosas y no pude comprar la vacuna. Pero se abrió una oportunidad cuando la plataforma PISIS se reabrió para que las IPS pudieran inscribir a su personal. Y vi cómo directivos de clínicas metían a empleadas de servicio, generales, familiares, hijos, hermanos.

¿Cómo empezó todo?

Pedí ayuda a una persona que trabaja en una de estas clínicas para poder ingresar a la plataforma PISIS, ya no para hacer una denuncia sino para protegerme porque la ciudad en la que me encuentro el pico estaba siendo muy alto. Y la verdad, para decirlo sin tapujos, la corrupción siempre va a existir y pensé que si otros lo hacían yo también podía.

¿Cómo fue, paso a paso, el salto en la fila?

Hoy el pudor no me lo permitiría, pero sigo pensando que los colados le hacen mucho daño al Plan Nacional de Vacunación

TWITTER

En los círculos de las IPS es sabido que personas con mucho poder estaban metiendo a todo el que quisieran en las listas de la vacunación sin vergüenza alguna y cogieron esto como una oportunidad de favorecer a los suyos. Sabiendo eso le dije a una persona cercana en una IPS que me inscribiera y lo hizo cuando se reabrió PISIS como personal de apoyo de la clínica. Me consiguieron un carné y una certificación de que estaba laborando allí. Ya con esos documentos y estando priorizado en Mi Vacuna me acerqué a un puesto de vacunación. Y ya. Fue tan fácil como eso. Para la segunda dosis solo tuve que presentar el carné de vacunación.



¿Qué opinaba antes de las personas que se colaban?

Fui partícipe de dos o tres informes en los que se denunciaban personas que se habían saltado la fila de la vacunación. Hoy el pudor no me lo permitiría, pero sigo pensando que los colados le hacen mucho daño al Plan Nacional de Vacunación que está bien diseñado, pero que se corrompe cuando llega a las regiones y a las IPS.

¿Sintió temor en ser descubierto alguna vez?

Sí, claro. Haciendo la fila para la primera dosis alcancé a salirme. No porque me pudieran hacer algo, porque no soy figura pública, soy un colombiano de a pie, sino por el temor de que la persona que me estaba ayudando tuviera alguna consecuencia. Igual aclaro que esa persona lo concertó con su superior en el contexto de que muchos lo estaban haciendo. Entre los empleados se comentaban que ahí y en otras clínicas estaba pasando así.

¿Está orgulloso de lo que hizo?

En la ciudad se han presentado 916.103 casos de contagio. Foto: Archivo El TIEMPO

No me siento para nada orgulloso. Decidí hacerlo por la corrupción que vi y la oportunidad que se me presentó. Pero estoy tranquilo porque ahorita esa pequeña inmunidad colectiva en mi familia ya está cerrada conmigo y por las dosis que recibieron, con derecho, los trabajadores de la salud y los adultos mayores que viven conmigo.



La ciudad en la que vivo está repleta de covid-19 y yo me puedo sentir un poco más tranquilo. Estoy sin trabajo y debo salir a hacer algo y cubrir los gastos de la casa.



¿Qué piensa de que en Colombia una persona joven se haya vacunado gracias a estas maniobras primero que muchos mayores de 60 años en grave riesgo frente al covid-19?

El tema de mi vacunación no estaba tan lejos para mí. De haber querido esperar la vacuna en mi turno estaría a unos meses de hacerlo porque tengo hipertensión, comorbilidades y problemas de azúcar. Pero sí, le quité una oportunidad a una persona de más edad y con mayores posibilidades de caer en una UCI si se contagia. Es muy triste que yo haya podido hacer esto así como cientos de personas cercanas a las entidades de salud y a los centros de poder. Todos los que hicimos esto le quitamos vida a otros. Es una canallada.

¿Va a denunciar?

Desafortunadamente no puedo hacerlo porque una investigación solo perjudicaría a alguien que me ha apoyado muchísimo. Esa es la única razón, pero sí quiero demostrar a través de mi testimonio que es muy fácil, demasiado fácil, vulnerar el Plan Nacional de Vacunación y colarse.

Sin sanciones a los colados

Según la Superintendencia de Salud, si bien se han recibido 1.205 alertas preventivas por posibles irregularidades en la vacunación y se adelantan 153 acciones de inspección y vigilancia por presuntas violaciones, aun no hay sanciones a colados.



“Todos debemos cumplir con las etapas de priorización y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Nadie se debe saltar el turno. Frente a este caso haremos los requerimientos a los actores de la salud que estén involucrados”, dijo a este diario el superintendente Fabio Aristizábal.

