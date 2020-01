‘Casi pierdo mi vida por el Dololed’

La semana pasada el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras encontrar en cinco lotes del producto fitoterapéutico Dololed rastros de diclofenaco, un antiinflamatorio no esteroideo (Aines) que no está registrado en este medicamento, fabricado con extracto de caléndula.

Al correo de la Unidad de Salud de EL TIEMPO escribieron varios lectores que dijeron tener en su poder cajas de los lotes señalados por el Invima como contaminados (F715, F726, F782, F837 y F843) y otros que declararon haber sufrido diversos efectos adversos por su consumo.



Uno de ellos fue el de una mujer, de la que nos abstenemos de revelar su identidad por petición suya, que hace una grave denuncia: estuvo a punto de morir tras consumir Dololed, según dice, por una reacción alérgica severa. Y aunque no sabe si el producto consumido hace parte de los lotes analizados por el Invima, achaca su experiencia a este medicamento.



Tras verificar su información, publicamos su historia de manera literal.

"Pido que las autoridades tomen medidas"

Esta es la historia de cómo el 4 de octubre del año pasado ingresé al servicio de urgencias de un reconocido Hospital Universitario en Bogotá luego de media hora de haber ingerido una pastilla de Dololed. Una experiencia que, valga decir, casi acaba con mi vida.



Todo comenzó por un dolor que durante meses soporté en una pierna. No podía manejarlo con AINES (antinflamatorios no esteroideos) por cuanto soy alérgica al diclofenaco, el ibuprofeno y la dipirona. Una alergia comprobada luego de haber tenido varios episodios de crisis severas asmáticas con hospitalizaciones y pérdidas de conciencia cuando los había tomado.



Así que un médico especialista me formuló esta pastilla a base de caléndula de nombre Dololed, indicándome que esta sí la podía tomar porque era natural.

Conseguí el medicamento en una cadena de farmacias y revisé muy bien la caja, las instrucciones y componentes de lo que me iba a tomar porque suelo hacerlo desde hace años debido a mis antecedentes. Finalmente la consumí porque solo decía “extracto de caléndula”.



Sin haber ingerido ninguna otra sustancia, minutos después de tomar la pastilla de Doloded comencé a sentir dificultad respiratoria que no mejoró con el uso del inhalador que siempre utilizo cuando tengo estos síntomas y que me funciona muy bien. Me sentí muy mal, muy ahogada y tuve que pedir ayuda porque sentí que me iba a desmayar.



En el hospital al que me llevaron ingresé a reanimación con una crisis asmática severa y minutos después perdí la conciencia. En mi resumen de atención aparece que llegué al servicio de urgencias con agitación psicomotora, cianosis peribucal, mal patrón respiratorio y niveles de saturación que rayaban en la muerte clínica.



Los médicos iniciaron el manejo médico, me administraron medicamentos; debieron intubarme y luego remitirme a la Unidad de Cuidados Intensivos.



En el momento que comencé a despertar, me percaté de que tenía varios tubos en mi boca y como manifesté varios signos de ansiedad tuvieron que volverme a sedar.



Finalmente me quitaron los tubos, desperté poco a poco, pero con alteración de conciencia, alucinaciones y angustia. Los médicos me explicaron que esto se debía a la cantidad de medicamento que habían tenido que utilizar para salvarme la vida. Me tuvieron que dar otros fármacos tranquilizantes para contrarrestar el efecto de los primeros y darme un poco de calma.



Permanecí en la Unidad de Cuidados Intensivos seis días y luego tres más en hospitalización.



Esta situación afectó notablemente a mi familia y por poco deja huérfanos a mis dos hijos.



Los primeros días en casa fueron muy difíciles para mí porque estaba desacondicionada a nivel físico y emocional, tenía problemas para dormir, incapacidad para trabajar y debía tomar un número importante de medicamentos.

Gracias a Dios, al profesionalismo, conocimientos, experiencia y calidez de los médicos, enfermeras y del personal asistencial y al apoyo de mi familia, logré sobrevivir.



Todavía estoy recuperándome de este momento cercano a la muerte, con medicamentos, reponiéndome a nivel emocional y en tres sesiones semanales de rehabilitación pulmonar.



Espero, después de este episodio tan grave en mi vida, que las autoridades como el Invima y el Instituto Nacional de Salud tomen las medidas pertinentes para evitar que esta clase de productos pongan en riesgo la salud de los colombianos.

La respuesta del laboratorio

EL TIEMPO consultó sobre este caso a Laboratorios Pronabell SAS, productores del Dololed, quienes aseguraron que todo medicamento, sea fitoterapéutico o sintético, potencialmente puede desarrollar eventos adversos, incluidas las alergias.



Publicamos aquí su respuesta completa a esta denuncia:



Es importante aclarar que los medicamentos fabricados a base de extractos vegetales o llamados por el Invima como fitoterapéuticos, pese a tener menos procesos químicos elaborados y una evidencia en el tiempo de no reportar altos porcentajes de efectos adversos; de ninguna manera se debe concluir o construir aseveraciones de que son inocuos y no presentan algún tipo de riesgo en su consumo para la salud humana.



Su nivel de riesgo se encuentra determinado por la naturaleza misma de la respuesta inmunitaria del ser humano, que puede ser descontrolada frente a sustancias inertes o de sencillez química como el agua, el aire, las frutas, verduras y frutos secos. Por eso encontramos que hay pacientes que son alérgicos a las fresas, moras u otros alimentos y que pueden terminar desencadenando un shock anafiláctico por el consumo de un alimento apto para toda la población.



Otro caso son las patologías como la rinitis alérgica y algunas asmas que se desencadenan principalmente por la exposición al viento frio. Estos casos clínicos nos demuestran cómo desarrollar una reacción alérgica a cualquier sustancia de origen vegetal es parte de la probabilidad de ocurrencia. Por eso, en todos los medicamentos de origen natural se realiza la salvedad de que si presenta algún evento adverso se debe inmediatamente consultar a un médico y reportar a las entidades de vigilancia epidemiológica para evaluar el evento y su riesgo para la salud pública.



Frente al caso del Dololed, gracias a todo este movimiento mediático de desprestigio del medicamento por posible contaminación con Aines, es normal que salgan a la luz pública varios casos que le atribuyen reacciones alérgicas y muchos estén argumentando que porque es de origen natural no debe desencadenar un evento adverso. Y a pesar de volvernos reiterativos, la base farmacéutica del medicamento es Caléndula Officinalis, un extracto vegetal que tiene un potencial bajo de generar algún tipo de reacción alérgica.



El potencial analgésico que tiene esta planta se debe a su alta concentración de metabolitos flavonoides y en especial la presencia del ester N-Faradiol, que le da su alta eficacia y efectividad para realizar acciones antinflamatorias y por consecuencia modular la intensidad de cualquier dolor.



Tal vez en el imaginario común y desde muchos ámbitos académicos se ha demeritado el poder analgésico que tienen muchas plantas, pero varios estudios científicos han evidenciado de forma real este efecto, como es el caso del estudio “Actividades Anti-edematosas de los principales ésteres triterpendiol de la caléndula en el lóbulo de oreja en ratones”, donde se concluyó que el ester faradiol mostró los mismos efectos que una dosis equimolar de indometacina, generando el efecto antiedematosos.



Con tan solo este estudio, de varios que existen, se revela el potencial terapéutico antinflamatorio y analgésico de la Caléndula Officinalis, que inspiró la fabricación del medicamento Dololed.

UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.