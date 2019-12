¿Qué son los ‘test de virginidad’ que piden prohibir en EE. UU.?

El mes pasado, el rapero Clifford Harris, más conocido como T.I. y ganador de tres Grammy, reveló en un podcast que lleva a su hija de 18 años al ginecólogo cada año para que le practiquen revisiones clínicas del estado de su himen, una prueba mal llamada como “test de virginidad”.



T.I., de 39 años, aseguró que las consultas comenzaron después del cumpleaños 16 de su hija Deyjah, que cursa su primer año en la universidad. La joven debe firmar una aprobación que permite al médico compartir los resultados con su padre.

Su confesión encendió una ola de indignación nacional al punto que el estado de Nueva York discutirá un proyecto de ley que busca prohibir estos exámenes.



La legisladora estatal Michaelle Solages (demócrata), que presentó la iniciativa para prohibir esta prueba, asegura que viola los derechos de las mujeres y refuerza el estereotipo de la sexualidad femenina.



“Los exámenes del himen no son necesarios desde el punto de vista médico, y no tienen base científica. Muchas veces son dolorosos, humillantes, dramáticos para una joven o para una mujer, y son realmente una forma de violencia sexual”, dijo Solages.



El proyecto cuenta con apoyo de varios partidos y será discutido en enero, tras el fin del receso legislativo. Si es aprobado, los médicos que lo practiquen pueden llegar a perder su permiso para ejercer su profesión. Si el test es hecho por una persona que no es un profesional de la salud, será considerado una agresión sexual.

¿De qué se tratan?

La batalla contra este tipo de pruebas no es nueva. Tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud han pedido varias veces la abolición de estos exámenes, que consisten en revisar la estructura, estado y elasticidad del himen la membrana que cubre la entrada a la vagina.



Jairo Amaya, ginecólogo, profesor de la Universidad Nacional, explica que este examen, en esencia, no puede confirmar ni descartar relaciones sexuales con penetración en razón a que esta estructura tiene variaciones anatómicas que pueden ir desde desgarros aparentes que son configuraciones normales hasta estructuras intactas a pesar del coito dada su elasticidad.



“Este tejido es elástico y su examen en modo alguno puede determinar la virginidad de las mujeres. Es un error creer que sirve para eso”, remata el experto.



Sin embargo, dice Amaya, en casos este análisis queda reservado exclusivamente a evaluaciones forenses en casos judiciales bajo órdenes estrictas de autoridades competentes y no de los padres. “En esos casos los especialistas tienen la capacidad de determinar lesiones recientes, traumáticas y aledañas que sí pueden servir como soportes en casos de violencia sexual”, indica.

Un abuso

La psiquiatra de niños y adolescentes Olga Albornoz manifiesta que dichos exámenes deben considerarse como formas de abuso y maltrato que lindan con la violencia sexual, mucho más en edades por encima de los 16 años en las que el sigilo médico y la autonomía de las pacientes están por encima de cualquier intención de los padres.



Y, en ese sentido, señala que en Colombia no se necesitaría una ley para prohibirlos porque tácitamente están prohibidos. “Cuando los padres intervienen en este tipo de presiones en los cuales ceden las hijas se cae dentro de otra figura llamada alienación parental, que debe ser tratada desde el campo de la atención psicológica y mental”, concluye Albornoz.

