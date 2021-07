¿Al fin qué? ¿Me tengo que aplicar una tercera dosis?

Frente al anuncio de que el Gobierno analiza la necesidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna de Sinovac, las personas que la han recibido plantean inquietudes al respecto.



También a la redacción de EL TIEMPO han llegado preguntas sobre esta posibilidad para otros tipos de vacunas. En esta oportunidad se da respuesta a la inquietud enviada por John T.



Me vacunaron con Sinovac, ¿cuándo tengo que aplicarme la tercera dosis?



Pedro León Cifuentes, médico salubrista, dice que estas decisiones se fundamentan en estudios científicos rigurosos y en normas establecidas por las agencias regulatorias como la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y, en Colombia, el Invima. En este momento, no hay ninguna decisión específica al respecto para ninguna vacuna.



Si bien se dio a conocer un estudio realizado en China por autoridades sanitarias, investigadores de varias universidades y de la farmacéutica Sinovac en el que se evidencia que los anticuerpos que dejan dos dosis de esta vacuna disminuyen después de seis meses de aplicadas y que un refuerzo las multiplica hasta cinco veces, dicho estudio se encuentra en preimpresión, no ha sido revisado por pares ni validado por las agencias sanitarias mundiales.



De igual forma, otros análisis con las mismas características sugieren beneficios por refuerzos en otras vacunas como la Pfizer, pero tampoco existen decisiones al respecto.



En Colombia, el comité asesor de vacunas integrado por técnicos y científicos que se encargan de revisar los estudios, al tenor de las condiciones epidemiológicas del país, no ha emitido ninguna directriz que modifique los actuales esquemas de vacunación.



Por lo tanto, la respuesta para John T. es que por ahora no se tiene que aplicar ninguna tercera dosis. Sin embargo, si las autoridades sanitarias toman esta decisión, se dará a conocer con tiempo. También vale la pena aclarar que, de acuerdo con la evidencia disponible, el nivel de protección de todas las vacunas que se aplican en el país ha demostrado hasta el momento tener niveles aceptables cuando se aplican los esquemas completos.



