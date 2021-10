El 87 por ciento de la población aceptaría una tercera dosis, dice encuesta

Las preguntas de la salud, el bienestar, la vacunación y el covid aparecen en esta entrega de la encuesta Pulso Social, en la cual se aprecia que el 20,7 del total de los encuestados han tenido covid o se han recuperado del mismo, en una proporción de los pobres (21,4 por ciento) y no pobres (20,3 por ciento).



Es importante anotar que en este informe se referencia que en las ciudades con el mayor nivel de contagio se encuentra Montería, en donde el 27,3 por ciento de sus habitantes estuvieron infectados por SARS-CoV-2 y se recuperaron y en el momento de la encuesta el 0,4 por ciento manifestó estar afectado por el virus.



Le siguen Bogotá, con el 25,9 por ciento de su población con antecedentes de infección y el 0,65 por ciento con enfermedad presente, y Cúcuta, en donde uno de cada cuatro encuestados manifestó haber superado la enfermedad y el 0,6 por ciento la padecía en el momento del estudio.



En contraste, las ciudades que menos reportes tienen son Cartagena, Quibdó y Riohacha. Al referenciar las fechas de mayor contagio en las 23 ciudades, se encontró que junio fue el que aportó la mayor proporción de afectados (13,2 por ciento), seguido de mayo (12,3 por ciento) y julio (7,3 por ciento).



Con respecto al ingreso monetario, esta versión de Pulso Social deja claro que el mes en que más pobres se contagiaron fue junio, cuando se afectó el 15,6 por ciento de las personas con esta característica, mientras que en el mismo periodo los no pobres solo se afectaron el 11,2 por ciento.

Covid prolongado

Es interesante que esta versión de la encuesta preguntó acerca de la presencia de síntomas relacionados con covid prolongado en personas que ya habían padecido la infección, y en ese sentido se encontró que el mayor síntoma referenciado fue la fatiga o la sensación de cansancio, menifestado por el 24,6 por ciento de la muestra de quienes respondieron la encuesta, de ellos, el 26 por ciento mujeres y el 22 por ciento hombres.



El siguiente síntoma fue la dificultad para respirar, que estuvo presente en el 3,9 por ciento, del cual el 14,4 por ciento fueron mujeres, y el 9,4 por ciento, hombres. La siguiente manifestación poscovid fue la dificultad para realizar actividades físicas reportada en el 8 por ciento de las personas afectadas, de las cuales el 7,3 por ciento fueron hombres, y el 9 por ciento, mujeres.



Es importante anotar que las edades más afectadas por estos síntomas se ubicaron por encima de los 55 años.

Vacunación

El 68,6 por ciento de los colombianos ya se aplicaron la vacuna y el 24,2 por ciento dice que la aplicarían, y el resto manifestó un no rotundo.



De igual forma, el 87,4 por ciento de la población dice que se aplicaría la tercera dosis en una proporción similar tanto de hombres como de mujeres, y aquí llama la atención que en casi todas las edades la intención de quererse aplicar la tercera dosis es de igual proporción, lo mismo que cuando se hace la pregunta entre pobres y no pobres.



Es de anotar que el 8,2 por ciento de los pobres dicen que no se vacunarían, mientras que los no pobres bordean un 4,9 por ciento, lo que deja una franja del 6 por ciento de los encuestado que manifiestan que rechazan rotundamente la vacuna.

