Se inicia la aplicación de dosis de refuerzo para mayores de 50 años

El presidente Iván Duque anunció que a partir de este viernes 19 de noviembre las personas mayores de 50 años que ya hayan completado sus esquemas de vacunación contra covid-19 podrán acercarse a los puestos dispuestos para este proceso para recibir una dosis de refuerzo.



Una vez hayan pasado seis meses de la segunda dosis, los ciudadanos que se encuentren dentro de este grupo recibirán la tercera dosis que venían recibiendo los mayores de 60 años en el país en razón a evidencia que demuestran que la protección frente al virus desciende en esta población con el paso del tiempo.



Leonardo Arregocés, director de medicamentos y tecnología en salud, explicó que "lo que estamos viendo en la evidencia es que la protección que brindan las vacunas es bastante buena, pero en las personas de mayor edad es donde vemos que la protección no es tan alta".



En este sentido, una dosis de refuerzo sería un estímulo adicional al organismo para prevenir la enfermedad severa y la muerte, explican desde el Ministerio de Salud.

La decisión del Gobierno Nacional sobre una tercera dosis para los mayores de 50 años se da luego de diálogos con el comité asesor de vacunas, el comité epidemiológico y la cartera de Salud.

"Quiero informarle al país que a partir de mañana se empezará a aplicarse la dosis de refuerzo para la población mayor de 50 años en todo el territorio nacional", dijo el presidente Duque, quien agregó que esta es una medida importante para seguir garantizando no solo la protección de la vida, sino también seguir acompañando la reactivación segura de la economía y de distintas actividades.



En el marco de la segunda jornada de día sin IVA, la cual se llevará a cabo este viernes, el primer mandatario aseguró que el Plan Nacional de Vacunación no contempla la obligatoriedad de la inmunización, sino que el principio de este proceso es que este se rige por la persuasión.



No obstante, desde el pasado 16 de noviembre es obligatorio presentar el carné de vacunación en establecimientos comerciales, restaurantes, bares, así como en eventos masivos como encuentros deportivos y lugares de ocio.



"Estamos próximos a llegar al 70 por ciento de la población vacunada contra covid-19 al menos con una dosis y tenemos que hacer el empuje final para que a final de año logremos dicha meta", manifestó el Presidente.



En este sentido, Duque recalcó que quienes ya recibieron la primera dosis deben completar el esquema y recordó que la vacunación es segura y que la emergencia sanitaria se extenderá hasta febrero de 2022, lo cual implica que las medidas iniciales como el uso permanente de tapabocas, el lavado de manos y la ventilación se mantienen.



A le fecha se han aplicado 52'322.683 dosis en el país, de las cuales 28'555.537 se han destinado para primeras dosis y 18'582.749 para segundas dosis. En concreto, 23'115.023 colombianos ya cuentan con esquemas completos de vacunación contra covid-19. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, se han aplicado 652.123 dosis de refuerzo.

