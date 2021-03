Piden no bajar la guardia en medio del tercer pico de covid-19

“En este momento, la positividad en las pruebas de covid-19 está mostrando que hay algunas ciudades de Colombia que están entrando en un tercer pico epidémico”, afirmó Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), al alertar de que el ascenso de casos debe llevar a medidas no solo del Gobierno, sino también individuales.



Según Ospina, las ciudades de mayor positividad son Leticia, Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla, Montería, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Puerto Carreño, Riohacha, Tunja, Mocoa y Popayán: “Allí es más fácil encontrar positivos, por lo que se deben mantener medidas como el uso constante del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico para evitar los contagios”, puntualizó.

A partir de esta información es claro que el país asciende en la curva pandémica hacia un tercer pico, cuya pendiente puede acelerarse debido a factores propios de la Semana Santa, como la movilidad de las personas y las posibles interacciones inseguras.



Los expertos coinciden con las estimaciones oficiales. Carlos Eduardo Pérez, infectólogo, explica que es inevitable que en la pandemia se presenten picos mientras haya virus circulante, interacciones humanas, personas susceptibles, baja tasa de vacunados y ausencia de tratamientos antivirales. Y todas esas variables están presentes en el país en este momento, sostiene.



Además, insiste en que las medidas para contener esta aceleración deben ser proactivas y no reactivas a la ocupación hospitalaria, porque la idea no es tener camas disponibles de UCI, sino evitar que estas se ocupen, bajo la premisa de que otras olas podrían llegar por variantes más contagiosas y linajes del virus más agresivos. “La gente está cansada, pero el virus no, solo contagia y hay que entender su dinámica para frenarlo” remata.



Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS), dice que el aumento de los contagios visto en las semanas recientes está favorecido por el incremento de las lluvias en el país y por los cambios de comportamiento en parte de la población, que se relajó incluso por la llegada de las vacunas, bajo una falsa percepción de seguridad: “Y si bien muchos vieron cifras de reportes bajas hace poco, lo cierto que la mayoría de la población sigue siendo susceptible”, manifiesta.



Por su parte, Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio, indica que el valor máximo al que llegue este tercer pico “dependerá de todos nosotros si acatamos las normas mencionadas y hacemos caso de las disposiciones de las autoridades. De lo contrario, estaremos de nuevo en una situación crítica”. En ese sentido, pide menos quejas y más disciplina.



El Ministerio de Salud insiste en que es necesario redoblar esfuerzos en Semana Santa, dado el alto nivel de cifras en las semanas recientes en algunas ciudades.

En el Puesto de Mando Unificado del viernes, el ministro Fernando Ruiz afirmó que se aplicarán medidas y se cerrarán espacios en algunas ciudades, como en las playas de Santa Marta y en el Atlántico.



Además invitó a todos los colombianos a no aglomerarse ni realizar fiestas dentro de los hogares, así como a aplicar rigurosamente las medidas de bioseguridad. A las entidades territoriales les pidió acelerar el proceso de vacunación, incluso en estos días, con el fin de que los contagios no se disparen.



UNIDAD DE SALUD