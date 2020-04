La ventajas de la Terapia ‘en línea’ en tiempos de cuarentena

Mucho se ha hablado de las psicoterapias, pues el tema de la salud mental se ha vuelto prioridad en gran parte del mundo y ha dejado de verse como una cuestión de “locos”.



La pandemia actual ha disparado las terapias en línea, pero debe saber que no es una tendencia nueva: empezó a tomar fuerza desde hace cerca de seis años en Estados Unidos, donde varios psicólogos notaron que uno de los principales motivos por los que las personas no asistían a las terapias era por el temor de ser juzgados, o porque no lo consideraban algo tan importante como para destinar algunas horas de su día a esto, sumando las de desplazamiento, espera y consulta.

A parte de práctica, “es una forma de acercar la terapia a aquellos que quizá de otra forma no la buscarían, bien sea por tiempo o porque no sentían la confianza para acudir al lugar del especialista”, dice Camilo Arbeláez, psicólogo clínico y CEO de la plataforma colombiana Enterapia.com, que ya asiste a personas de 35 países con 14 psicólogos diferenciados según experiencia y especialidad.



Enterapia no es una rareza: hay muchas plataformas que ofreceneste servicio, y desde varios países, como la página española de Sonrie.



Además, el covid-19 ha hecho que muchos psicólogos que trabajaban de forma tradicional hayan decidido trasladar sus consultas a la red. Es el caso de Juan Carlos Granja, psicólogo especialista en psicoanálisis y manejo emocional, que ahora trata a sus pacientes por llamadas y videollamadas, y quien señala que ha aumentado el número de consultas por temas relacionados con la emergencia sanitaria.

“Hay quienes continúan con sus tratamientos ya iniciados, pero también hay quienes, a causa de esta situación, pueden desarrollar estrés, miedo o ansiedad. A lo que se suma el tema de tener que convivir con sus familias constantemente, algo a lo que muchos no están acostumbrados”, dice.



Uno de los principales factores que inciden en la inestabilidad emocional son los cambios, más si son abruptos, y la pandemia actual es el escenario ideal para ello.

“Lo primero que hay que aclarar es que cada persona vive la situación de una forma muy diferente, cada uno se enfrenta a distintos problemas y sentimientos. Algunos pueden tener episodios de ansiedad o estrés por la situación económica, otros pueden tener sobrecargas mentales por el exceso de información o algunos tener ataques de ira que antes no tenían”, advierte Granja.



Estos cambios emocionales son apenas entendibles por el cambio de vida y sin duda hay infinidad de alternativas para tratarlos.



“No se trata de solo charlar, como muchas veces se ha planteado. Nuestro equipo de psicoterapeutas trabaja con evidencias y resultados, la idea es que la persona encuentre estrategias para manejar cualquier situación y que poco a poco necesite de las consultas con menos frecuencia”, dice Arbeláez.

Cualquier persona puede acercarse a una terapia, la idea es no tener que llegar hasta esas ‘banderas de alarma’ para saber que algo anda mal FACEBOOK

TWITTER

Algo en lo que coinciden y resaltan los dos psicoterapeutas es que no es conveniente que una persona espere “llegar al límite” para buscar este apoyo, al contrario, dicen, debe ser una medida preventiva, en miras a trabajar ese aspecto en el que enfrentan alguna dificultad o incomodidad.



“Lo ideal sería que todos tengamos algún apoyo psicológico, porque muchas veces por no tratar los temas a tiempo, estos pueden desencadenar en condiciones mucho más complejas”, añade Arbeláez.

¿Cómo funciona?

En cuanto a el tiempo, las terapias suelen durar una hora, aunque esto depende de las necesidades y el trabajo con cada persona.



La mayoría se realiza por videollamadas Enterapia utiliza la plataforma Zoom, pero también hay quienes ofrecen servicios por llamada telefónica e incluso chat. Aunque lo ideal, dicen los psicólogos, es poder ver a la persona para analizar sus gestos y su lenguaje corporal. Pero más allá del medio que se utilice, señala Granja, “lo importante es crear el ambiente adecuado para que la persona sienta confianza y cierta cercanía a pesar de estar a distancia.



Así mismo, se recomienda que el paciente se encuentre en un espacio donde se sienta tranquilo y tenga privacidad”. La idea central de la terapia es que la persona pueda desarrollar las habilidades para lidiar con sus sentimientos y emociones, y que en medio de una situación como la actual, nuestra salud mental se vea lo menos afectada posible.



REDACCIÓN DOMINGO