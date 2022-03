La farmacéutica francesa Sanofi impulsará en América Latina, con Colombia en primer lugar, las terapias digitales para enfermedades crónicas, una innovación que facilitará el tratamiento a los pacientes, a la vez que mejorará su calidad de vida y reducirá costos del sistema de salud.



Un enfermo crónico de diabetes, por ejemplo, que se administre la insulina diariamente y se realice la glucometría contará con todos sus datos diarios en una aplicación digital a la que también tendrá acceso su médico, lo que permite una terapia integral para que el paciente esté controlado las 24 horas del día, los siete días de la semana.



"Con eso, el médico sabe en todo momento si estás controlado y el paciente también es consciente de ello, porque habitualmente los enfermos no tienen la concientización que se necesita para saber si lo están haciendo bien o mal", explica a Efe el líder de país y gerente de Medicina General de Sanofi Región Andina, Pacífico, Centroamérica y Caribe, Eduardo Arce Parellada.



Estas nuevas terapias digitales que la compañía farmacéutica implementará en Colombia "van a estar en el mercado rápidamente" e implicarán entre un 15 y un 20 % de ahorro en el manejo de la enfermedad.



"Aunque Sanofi es líder en el mundo con más de 50 años de presencia, somos muy conscientes de que hemos llegado al límite de lo que el medicamento puede hacer para controlar la enfermedad. Si no incorporamos otras cosas no vamos a ser capaces de controlar la pandemia silenciosa del siglo XXI que es la diabetes", alerta Arce.



No obstante, el objetivo que se ha marcado Sanofi cuenta con el reto de la digitalización en el país y en la región, algo que buscan remediar al convertirse en un actor fundamental en la asociación público-privada "para implementar este tipo de terapias". "Es fundamental que todas las personas que están sufriendo de una enfermedad crónica puedan tener la posibilidad de tener un acompañamiento adicional, si no vamos a seguir con esas lagunas que hemos tenido en el pasado", detalló Arce.

Proyectos futuros en la región

Los retos de Sanofi en la región residen, fundamentalmente, en estrechar el compromiso con la salud pública, adelanta Arce, para lo que será necesario "trabajar con los Gobiernos y los países para recuperar, por ejemplo, las coberturas de vacunación, sobre todo las de los niños".



"Si la pandemia ha dejado alguna enseñanza ha sido que la gente se ha dado cuenta de que cuando uno se vacuna se puede adquirir la enfermedad, pero será mucho más leve y tendrá mucho menos riesgo de fallecer o de una complicación grave", por lo que es fundamental seguir con este impulso con biológicos contra la influenza, por ejemplo.



En este sentido, Sanofi ha impulsado proyectos como la vacunación privada que se puede contratar en la aplicación de mensajería colombiana Rappi, a través de la cual se pueden pedir las vacunas y un profesional de la salud acude a la casa para administrarla, un paso más para la accesibilidad a los biológicos.



En otro orden de cosas, Sanofi, que ya cuenta con una planta de producción en Cali (suroeste) que abastece casi totalmente a la región con los genéricos de la farmacéutica, llegó en 2021 a un acuerdo con la Universidad Icesi y la embajada de Francia para instaurar el primer laboratorio mixto de intercambio de conocimiento y de proyectos de desarrollo industrial.

Enfermedades raras e innovación

Otro de los puntos focales de la farmacéutica en el país y en la región son las enfermedades raras e inmunológicas, ya que persiguen el sueño de que todos los pacientes "puedan tener acceso a los medicamentos", especialmente tras la pandemia, cuando el enfoque ha estado en el manejo de la crisis y se han dejado en un segundo plano este tipo de tratamientos.



Además, son medicamentos que "por su dificultad o complejidad son difíciles de desarrollar, con costos altos, por lo que se tiene que trabajar mucho con el Gobierno para garantizar el acceso y la adherencia al tratamiento", precisa Arce. Precisamente esta es una de las aristas de la compañía y algo que recientemente han reforzado: "perseguir milagros de la ciencia".



Esta motivación por ayudar también se ha traducido, por otro lado, en el apoyo a Ucrania tras la invasión militar rusa. En este contexto, la Fundación Sanofi ha hecho una donación en efectivo a la Cruz Roja para la ayuda humanitaria, mientras que ha puesto a disposición del Ministerio de Salud ucraniano donaciones de medicamentos de los que tienen almacenados en su centro de logística en ese país del este de Europa.

