La importancia de la ergonomía del trabajo en casa

La pandemia no solo restringió las interacciones sociales humanas, sino que permeó varios aspectos cotidianos, entre los que se destacan el ámbito laboral.



(Siga leyendo: Remedios contra el insomnio: ¿son útiles los suplementos para dormir?)



De hecho, según un estudio del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 2020 más de 209.000 personas en Colombia tuvieron que empezar a ejercer sus funciones ya no desde una oficina tradicional, sino desde su casa, su cama o la sala comedor.



(Además: Estos son algunos síntomas del cáncer de colon)

El cambio del lugar de trabajo implicó adaptar sillas y escritorios que en muchos casos no cumplen con los estándares establecidos desde la medicina laboral.



En este sentido, los problemas de orden ergonómico deben ser una prioridad tanto para empleados como empleadores con el fin de disminuir los riesgos de lesiones osteomusculares a corto o mediano plazo, según lo explica Roberto Pérez, médico especialista en salud ocupacional, quien agrega que los deterioros en el bienestar físico y mental causados por la falta de pausas activas o higiene postural pueden incrementar la sensación de cansancio o patologías derivadas de las condiciones inadecuadas del lugar de trabajo.



(Le recomendamos leer: Conozca la manera de actuar frente a un episodio de hipoglucemia)



El estrés, dolor en músculos y articulaciones asociados al trabajo repetitivo, el inadecuado manejo manual de cargas, la fatiga crónica e incluso el aumento de los índices de obesidad en los trabajadores a causa del sedentarismo asociado al trabajo en casa podrían mitigarse con un mejor diseño del lugar donde el empleado desempeñará sus funciones durante su jornada, resalta el especialista.



“Parece que el trabajo en casa llegó para quedarse, pero en la medida de lo posible la mesa de la plancha no debería seguir siendo el escritorio porque la posición de la cabeza, cuello, codos, manos, columna y pies no es óptima y por supuesto genera tensión y molestias posteriores”, afirma el experto.



(De su interés: Así influyen los primeros mil días de vida en la microbiota intestinal)



Si bien Pérez asegura que los trabajadores trataron de adaptarse de la mejor manera a su nueva realidad, podrían mejorar sus condiciones acercándose lo más que se pueda a las normas de salud ocupacional idóneas.

La mesa de la plancha no debería seguir siendo el escritorio porque la posición de la cabeza, cuello, codos, manos, columna y pies no es óptima FACEBOOK

TWITTER

Así, las recomendaciones empiezan por buscar una silla que permita que el empleado mantenga sus dos pies apoyados en el suelo y no que estos queden colgando. En caso de que la silla no lo permita, buscar un descansapiés o un objeto que haga sus veces hasta que las piernas logren un ángulo de 90 grados.



Además, la columna debe descansar sobre una superficie que permita una postura erguida que a su vez facilite la curvatura natural de la columna vertebral.



Es importante destacar que los codos bajo ninguna circunstancia deben quedar ‘al aire’, es decir, siempre deben estar apoyados en el escritorio o la superficie donde la persona vaya a hacer uso de un teclado de computador, por ejemplo.



Por otra parte, la pantalla del dispositivo electrónico debe estar a la altura de los ojos para evitar el encorvamiento cervical, la cabeza y el cuello deben estar en una posición recta y los hombros relajados, la recomendación es que el borde superior del monitor esté alineado con los ojos o algunos centímetros por debajo.

Es hora de una pausa

El Ministerio de Salud define las pausas activas como sesiones de actividad física que buscan reducir el riesgo cardiovascular y lesiones musculares por sobreuso asociado a la actividad laboral e incluso estudios demuestran que están relacionadas con una mayor capacidad de concentración una vez el trabajador retoma su labor.



(Le puede interesar:¿Por qué no hubo muertes por covid-19 en Bogotá este miércoles?)



Pérez agrega que entre los beneficios de realizar pausas activas se encuentran la activación de todos los sistemas del cuerpo, disminuyendo el riesgo de enfermedades crónicas y accidentes laborales, también disminuyen el estrés, la fatiga visual producto de estar al frente de pantallas por varias horas, dolor de espalda o el riesgo de sufrir el síndrome del túnel carpiano, una de las afecciones más comunes en los trabajadores.

Las pausas activas se deben realizar al menos cada dos horas durante diez minutos.



“La sugerencia para aquellos trabajadores que por la dinámica propia de su trabajo deben permanecer varias horas sentados es que durante las pausas activas procuren estirar dos veces cada músculo, específicamente los músculos del cuello, brazos, manos y piernas, sin dejar de lado que cada 30 minutos hagan pausas visuales que incluyan cerrar los ojos de 5 a 10 segundos y mirar un punto fijo a lo lejos, seguido de otro que esté más cerca”, dice Pérez.

Durante las pausas activas procuren estirar dos veces cada músculo, específicamente los músculos del cuello, brazos, manos y piernas, sin dejar de lado que cada 30 minutos hagan pausas visuales FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, para que las pausas activas se lleven a cabo correctamente es necesario cumplir con varias fases: la etapa inicial es de estiramiento. Para estirar el cuello se recomienda girar la cabeza de un lado a otro por 10 segundos al menos tres veces, seguido del estiramiento de manos que consiste en abrirlas y cerrarlas, así como girar las muñecas. Seguidamente, el trabajador debe separar las piernas e inclinar la espalda hacia adelante y hacia atrás y para terminar llevando cada pierna al pecho por 15 segundos en varias series de al menos dos repeticiones.



(Además: Quienes ya tuvieron covid-19 pueden vacunarse a los 30 días, dice Minsalud)



La segunda etapa consta de realizar actividad cardiovascular como caminar o subir escaleras entre 5 y 10 minutos.



“Además de lo físico, otro de los componentes de las pausas activas consiste en ‘desconectarse’ por un corto lapso, es decir, dedicar ciertos minutos a relajarse, inhalar mientras eleva los brazos hacia los lados y luego exhalar, lo anterior como precaución ante situaciones de estrés excesivo en pro del bienestar mental, que también es importante en un contexto de crisis como la pandemia”, concluye Pérez, y recomienda que las empresas continúen con los exámenes ocupacionales periódicos y los controles respectivos con el objetivo de garantizar el bienestar de los trabajadores.

Más noticias de Salud

-Estos son los síntomas más comunes de la otitis media



​

-Todo lo que debe saber sobre el Síndrome de Peter Pan