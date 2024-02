Tatuajes: ¿es recomendable retocarlos, cuándo sí y cuándo no? Le contamos

Existen muchos lugares en donde realizarse un tatuaje y depende de los materiales, el cuidado y el tiempo cómo se vean estos.



Una vez una persona se hace un tatuaje, el tatuador le recomendará algunas cosas como no consumir alcohol, no tomar el sol, evitar nadar, aplicar una crema humectante en la zona, elegir ropa que no afecte el roce con el tatuaje y si aparecen costras no retirarlas.



Estas sugerencias son importantes, puesto que el llevarlas al pie de la letra pueden garantizar de alguna forma que el tatuaje tenga duración.

Si ya ha pasado un largo tiempo y desea retocar el tatuaje, debe tener en cuenta estas recomendaciones.



De acuerdo con el portal ‘Piercing y Tattoo Madrid’, aunque el tatuador maneje productos de calidad, las mejores técnicas y usted lo ha cuidado con hidratación, evitando el sol y otros, el tatuaje puede verse desvanecido, por lo que puede optar por hacer unos retoques.



(Le puede interesar: París, hija de Michael Jackson, apareció en los Grammy sin tatuajes: ¿qué se hizo?)

Para este fin, recuerde que debe tener en cuenta algunas recomendaciones como:



La piel tatuada requiere una o dos semanas para recuperarse, depende del tipo de piel del usuario, por lo que es fundamental al menos esperar de uno a seis meses para hacerse un retoque.



(Lea más: Moda 'coquette' en los tatuajes: elementos que inspiran para este estilo)



En una piel que ha sido expuesta a un tatuaje recientemente no es posible realizar retoques, porque se encuentra sensible y de realizarlo, probablemente se pierda el trabajo porque no se puede absorber la tinta.



El tatuador es quien le aconsejará cuándo será el tiempo adecuado para realizar un retoque, por lo tanto, siga sus consejos y no se apresure.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

