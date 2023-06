Muchas veces las personas sienten que el paso del tiempo va muy rápido o muy lento, según la circunstancia en la que se encuentren. Los psicólogos han denominado el síntoma de que el tiempo transcurre más rápido como taquipsiquia, que consiste en un “aumento significativo de la velocidad del pensamiento y disminución del tiempo de respuesta”.



Esta también se caracteriza como un aumento en las palabras por minuto, mayor espontaneidad y una gran cantidad de ideas que aparecen en la mente antes de poder expresar en voz alta la primera idea que se tiene en el pensamiento.

Según el portal especializado ‘Psicoactiva’ la taquipsiquia puede tornarse desagradable porque produce la sensación de no tener control de los pensamientos, lo que se presenta en algunas ocasiones con “verborrea imparable”.

¿Por qué aparece la taquipsiquia?

Según este portal psicológico, su origen viene de diferentes factores como por ejemplo, el consumo de medicamentos estimulantes, estados de ansiedad o angustia o porque la persona sufre algún trastorno de origen psicológico como las manías o la psicosis que causan euforia.



El trastorno también es conocido como ‘fuga de ideas’ en su fase maníaca y se presenta cuando quien la padece habla de un tema y pasa a otro, sin detenerse a finalizar sus ideas, ni guardar una relación entre estas.



En este término el discurso de la persona puede tornarse incomprensible, ya que el pensamiento va muy rápido. En situaciones extremas suele presentarse que el pensamiento va más rápido que el lenguaje y el paciente no articula bien las palabras.



Tratamientos que algunos psicólogos utilizan para tratar la taquipsiquia

Para poder llevar un control de la actividad mental es necesario concentrarse en alguna acción para no caer en divagaciones y en este trastorno.



Algunas de estas actividades que los psicólogos recomiendan son los ejercicios de atención, los cuales le permitirán enfocarse en un pensamiento determinado sin tener que desviarse hacia otros temas.



Un ejemplo de ello, recomendado por el portal ‘Psicoactiva’ es observar una fotografía de una persona que a usted le agrade, antes de dormir. La idea es que observe detenidamente la imagen, el rostro de la persona, los ojos, los labios, la nariz e intente retener esa imagen en su memoria. Una vez apague la luz para acostarse, intente enfocarse en los detalles que retuvo luego de ver la imagen.



Cuando una persona perfecciona esta técnica también podría probarla con una imagen de algo que no sea muy agradable, para también intentar retener imágenes de cosas o personas que no le resultan llamativas.



Este tipo de actividades de concentración pueden ayudarle a tener un control mental, sin embargo cuando la situación se torna más difícil y supone que algo no funciona normalmente, debe acudir a personal especializado que le puede realizar una evaluación clara y concreta de lo que usted puede estar padeciendo.

