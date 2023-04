A través de la Resolución 0555 de 2023, el Ministerio de Salud y protección social adoptó nuevas medidas para la prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión del pico por infecciones respiratorias, incluidas las originadas por covid-19.



La cartera estipuló que el uso de tapabocas continuará siendo obligatorio en instituciones de salud y hogares geriátricos. La entidad también recomendó su uso constante para personas mayores de 60 años en adelante y aquellas con comorbilidades, así como quienes presentan síntomas respiratorios.



En el más reciente Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud (INS) (12 al 18 de marzo), se registraron 80 muertes probables en menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en el país. Doce de estos fallecimientos han sido confirmados por las autoridades, 14 han sido descartados y 54 se encuentran en estudio, para una tasa de mortalidad de 1,6 por cada 100.000 menores de cinco años.



Las entidades de Salud han emitido alertas por la ocupación de UCI pediátrica, la cual se encuentra en un 73%. Los menores de un año de edad y adultos mayores serían los más afectados por el nuevo pico.

Es común que, por estas fechas, los niños entre 1 y 5 años que asisten al jardín o al colegio comiencen a presentar algunos síntomas del resfriado común. Foto: iStock

Durante este periodo de registro se observó una disminución en el número de casos en Antioquia, Córdoba y Cali en comparación con el histórico correspondiente a la misma semana epidemiológica entre 2016 y 2022. En las entidades territoriales restantes no se observaron variaciones, aunque algunas EPS en capital han reportado un aumento de consultas por IRA.



Si bien todavía no es posible determinar si se acerca el primer pico por esta condición en menores para este año, los expertos en salud recomiendan tomar medidas preventivas desde un inicio para evitar que las cifras incrementen significativamente.



“Se espera que en 2023 volvamos a tener los picos respiratorios en épocas invernales o de lluvias, entre los meses de marzo y mayo y nuevamente entre octubre y las primeras semanas de diciembre. Es en estos periodos del año en donde se debe optimizar el lavado de manos, el uso de tapabocas si hay síntomas respiratorios y, en la medida de lo posible, cuidarse en casa si presenta cuadros de resfriado común, gripa o infección respiratoria aguda para evitar que aumenten los contagios”, aseguró Ingrid Rodríguez, neumóloga pediatra de Compensar EPS.



Desde las EPS se evidencia que han incrementado las consultas externas y por urgencias por infección respiratoria aguda. Según determinaron, en lo corrido del 2023, se han requerido 449.108 de estas atenciones en los diferentes centros de salud del país, de esta cifra, 2.339 terminaron en una unidad de cuidados intensivos. En el 60 por ciento de los departamentos o ciudades principales del país, se reportaron incrementos, siendo Bolívar, Santander, Sucre y Cundinamarca los más afectados.



“Es importante reconocer que, si alguna persona presenta síntomas como respiración rápida, hundimiento de la piel debajo o entre costillas o en cuello al respirar, labios o uñas moradas o tos de más de dos semanas de duración, debe acudir a urgencias para ser tratado. Además, no olvidar mantener esquemas de vacunación al día, influenza anual, neumococo, covid y el esquema PAI en los niños menores de cinco años y lactancia materna en niños como medidas de protección”, explica la doctora Rodríguez.



Es común que, por estas fechas, los niños entre 1 y 5 años que asisten al jardín o al colegio comiencen a presentar algunos síntomas del resfriado común. Las principales alertas de un cuadro gripal son el malestar general, dolor de garganta, fiebre que varía entre 38 y 40 grados, estornudos, secreción nasal transparente o amarilla clara, tos leve o moderada, disminución de apetito y decaimiento.

“La principal recomendación es tratar de aprender a reconocer los síntomas simples de resfriado común; lo que se puede hacer es cuidar a los niños en casa si tienen signos gripales o de diarrea con acetaminofén para el manejo de fiebre, ofrecer comida blanda y líquidos de forma frecuente, además de higiene de nariz con suero fisiológico en espray nasal. Por otro lado, incentivar y enseñar el lavado frecuente de manos y en mayores de 2 años en uso de tapabocas cuando presenten sintomatología”, concluyó la pediatra.



Los menores de este grupo de edad presentan cuadros gripales, resfriado común o infecciones virales entre 10 y 12 episodios por año, sobre todo si van a jardín. Es lo que hace que progresivamente su sistema inmunológico se vuelva fuerte y que, con su crecimiento, cada vez, se enfermen menos.

