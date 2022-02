A pesar de la disminución de los casos y muertes por covid-19 y de existir un gran numero de personas vacunadas, el Ministerio de Salud y Protección Social no ha modificado la recomendación de usar tapabocas en espacios públicos.



Frente a la sugerencia que se hace desde algunos espacios, de eliminar el uso de estos elementos de protección en armonía con lo que ya ocurre en algunos países de Europa, la cartera de salud manifestó que las muchas variables de la pandemia se están analizando en los comités científicos correspondientes y que, en caso de tomar esta decisión se avisará oportunamente.



De manera extraoficial, se supo que el tema se discutirá en las reuniones técnicas de los próximos días.



Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios sobre el covid-19 en Colombia. delegado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), le dijo a EL TIEMPO que, por ahora, no sería partidario de que se levante esta medida y que cualquier decisión al respecto debería depender del índice de vacunación de cada municipio, al igual que sus índices de positividad en las pruebas.



De igual forma, el salubrista Pedro León Cifuentes, asegura que después de dos años de pandemia, la población en general ya debería conocer cuáles son las condiciones de riesgo que exigen el uso o no de estos elementos de bioseguridad.



“A pesar de las cifras, es importante tener en cuenta que la disciplina de la gente es fundamental para este control. Está más ligado al sentido común y la solidaridad que a la decisiones oficiales”, mencionó Cifuentes.

