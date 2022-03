Este martes primero de marzo se levanta la exigencia del uso obligatorio del tapabocas en los espacios públicos abiertos, una condición que favorece a aquellos sitios que tengan más del 70 por ciento de cobertura en la vacunación plena contra covid-19, es decir, de la población con dos dosis.



(Le puede interesar: ¿Hasta cuándo se usarán los tapabocas en espacios cerrados?)



Si bien cada lugar conoce cuáles son sus niveles de inmunización, dado que el Ministerio de Salud ha hecho públicos los listados de todos y cada una de las jurisdicciones en Colombia de la proporción oficial de vacunados y las características de este proceso, lo cierto es que en algunos de ellos aún no se ha difundido en extenso esta decisión, lo que puede generar confusión en razón a que no es una decisión general.

Para la muestra está que capitales como Cali no pueden echar mano de la decisión porque el nivel de caleños con esquemas completos es apenas del 67 por ciento, lo que ha obligado a las autoridades sanitarias de la capital del Valle a cambiar su estrategia para aumentar los niveles de inmunización, lo que empezará por distribuir los biológicos directamente en algunas áreas de la ciudad.

Por la misma vía transita Santa Marta, con un 67,6 por ciento de segundas dosis, frente a lo cual su secretario de salud Deimer Marín dice que alcanzar las coberturas óptimas no ha sido posible “porque las vacunas no han sido enviadas por parte del Ministerio de Salud”.



Por otra parte, desde el mismo día en que se hizo el anuncio por parte del presidente Iván Duque, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que en la ciudad se podía estar en espacios al aire libre sin tapabocas. Lo mismo pasa en otros municipios del área metropolitana, menos Bello, Itagüí, Copacabana, Girardota y Barbosa que no han cumplido los objetivos. Las autoridades de la ciudad recuerdan que en el transporte público, como el Metro, es necesario usar tapabocas.



(Lea también: Esta sería la fecha en la que terminará el cuarto pico, según Minsalud)

Ojalá el uso o no de tapabocas se enmarque en una decisión personal basada en el sentido común, a partir de las enseñanzas que ha dejado la pandemia FACEBOOK

TWITTER

Según el Ministerio de Salud, a la fecha 451 municipios en todo el país, entre los que están incluidas la mayor parte de las capitales, podrán a partir de este martes- por primera vez en dos años- permitir la circulación en las calles de personas sin tapabocas, algo que si bien es un componente simbólico que determina cambios significativos en los riesgos por la pandemia, de acuerdo con Carlos Álvarez, infectólogo coordinador de estudios covid para Colombia delegado por la OMS, esto no significa el fin de la misma sino un cambio de la realidad epidemiológica, determinada por indicadores de vacunación y la inmunidad natural o híbrida que permite un control más fácil del virus, por lo que insiste en que la gente debe seguirse vacunando.

Facebook Twitter Linkedin

De acuerdo con los expertos, si bien esta medida no significa el fin de la pandemia, es un paso en esa dirección. Fotos: Milton Diaz El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Por su parte, el infectólogo Carlos Eduardo Pérez asegura que es una medida pertinente si se tiene en cuenta que los tapabocas en las últimas semanas se habían convertido en elementos decorativos y no protectivos en gran parte de la población y que llama la atención en que por sí solos carecen de utilidad si no hay higiene de manos y otras medias.



(Le recomendamos consultar: Vacuna contra el covid-19: ¿menores deben recibir la dosis de refuerzo?)



En este sentido, la Asociación Colombiana de Salud Pública, en cabeza de su presidenta Dionne Cruz, hace un llamado para que ojalá en el marco de esta coyuntura el uso o no de tapabocas se enmarque en una decisión personal basada en el sentido común, a partir de las enseñanzas que ha dejado la pandemia y recomienda mantener el uso de estos elementos en personas mayores, con comorbilidades y personal que atienda público, así estos se realicen al aire libre.



UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET