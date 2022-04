A partir del 1.° de mayo no será obligatorio llevar tapabocas en espacios cerrados, según anunciaron el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



La medida se tomó teniendo en cuenta la situación del covid-19 en el país, pues los contagios y muertes han descendido mientras que es mayor el número de ciudadanos vacunados.



Sin embargo, la eliminación de la obligatoriedad no será completa. Los colombianos tendremos que utilizar tapabocas en ciertos espacios. Estas son las excepciones.

¿En qué lugares se deberá llevar tapabocas?

Será obligatorio utilizar tapabocas en servicios de salud, hogares geriátricos, transporte público y espacios cerrados de los colegios, aseguró el presidente Duque.

¿La medida aplica para todos los municipios?

No. La medida regirá para los municipios que ya tengan el 70 % de su población vacunada con las dos dosis y que alcancen el 40 % de los habitantes con dosis de refuerzo.



El Ministerio de Salud entregará las cifras oficiales de vacunación para conocer cuáles municipios cumplen con los estándares de vacunación.

¿Qué pasa con los viajeros que llegan al país?

Quienes lleguen al país deberán contar con los esquemas de vacunación contra el covid-19: doble dosis o monodosis.



Los viajeros que no estén vacunados o no tengan el esquema completo deberán presentar prueba PCR negativa no superior a 72 horas. También podrán presentar prueba de antígeno que no supere las 48 horas.

¿Se pedirá el carné de vacunación para acceder a espacios o eventos?

No. De acuerdo con lo anunciado por el presidente Duque, desde el 1.° de mayo ya no se pedirá el carné de vacunación para entrar a eventos públicos y privados de carácter masivo. Tampoco se pedirá para entrar a bares, discotecas, museos, bibliotecas, cines y eventos deportivos.

