El uso de tapabocas en espacios cerrados ha dejado de ser obligatorio en Colombia. La medida aplica para aquellos municipios y ciudades donde el 70 por ciento de la población cuente con esquemas completos de vacunación contra covid-19 y que, de ellos, el 40 por ciento tenga la dosis de refuerzo.



En consecuencia, esta normativa empezó a regir desde hoy en 12 ciudades capitales y 293 municipios en donde al menos 18 millones de colombianos han podido empezar a vivir en este escenario “pos-pandémico”, en el que no es necesario usar la mascarilla.



Vale anotar que el Gobierno también aclaró que esta medida es extensiva a aquellas localidades clasificadas como áreas urbanas de ciudades grandes (aledaños o cercanos) que hayan cumplido con los requisitos de vacunación descritos, al igual que la totalidad de los municipios de departamentos –como Quindío– que en promedio tengan los niveles de inmunización requeridos.



De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, las capitales del país en donde es vigente esta medida son Tunja, Armenia, Leticia, San Andrés, Manizales, Ibagué, Pereira, Bogotá D.C, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Popayán.

La medida se aprobó en vista del balance entregado por Claudia Cuéllar, directora de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud, en el cual deja ver que los indicadores que miden esta contingencia sanitaria se encuentran en los niveles más bajos en casi 26 meses.



Todo lo anterior sirvió de soporte para que los grupos de asesores del Ministerio de Salud y los equipos científicos que le hacen seguimiento a la pandemia en el país le recomendaran al Gobierno Nacional un desescalamiento de las medidas no farmacológicas que venían siendo aplicadas hasta hoy desde que el virus hiciera su aparición en el país el 6 de marzo de 2020.



A pesar de lo anterior, hay que aclarar que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha sido enfático al decir que la pandemia no se ha terminado y que las variantes del Sars-CoV-2 con sus formas más transmisibles circulan en el país, lo que ha sido ratificado por la misma dirección de epidemiología de la cartera, que da cuenta de que el sublinaje BA.2 de ómicron está ganando participación frente al sublinaje BA.1, a los cuales se les hace seguimiento riguroso, dado que son las que tienen contra la pared a algunos países europeos y a China.



No sobra decir que el uso del tapabocas, independientemente de los niveles de vacunación, seguirá como exigencia en instituciones de salud, transporte público y hasta el 15 de mayo en los centros educativos de todo el país.