El presidente Iván Duque anunció este miércoles que los municipios que hayan alcanzado el 70 % de la vacunación contra la covid-19, podrán eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos.



Duque aseguró que falta poco para llegar a la meta, pues incluso hay ciudades que superaron este límite. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, son 451 municipios de departamentos como Cundinamarca, Barranquilla, Nariño, Tolima, Santander, Boyacá, Quindio y Antioquia en los que empezará a regir la flexibilización del uso de tapabocas.



"Queremos ir haciendo más abiertas ciertas medidas para levantar restricción. Ya hemos fijado con el Ministerio de Salud el lineamiento de que, aquellos municipios cuya vacunación supere 70% de avance, podrá levantar el uso del tapabocas en espacios públicos", afirmó el jefe de Estado.



Duque mencionó que esta es una medida que se toma pensando en la salud pública.



Por su parte, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, explicó a través de su cuenta de Twitter que la decisión de eliminación del uso de tapabocas ligada a la cobertura del 70% en esquemas completos se había tomado por el Comité Asesor desde hace dos semanas y se logró concretar hoy. La medida que aplica para 451 municipios.



Asimismo, aseguró que esta decisión entra en rigor desde este mismo miércoles. "El sistema de transporte público no opera como espacio público. En el transporte público debemos seguir manteniendo el tapabocas, porque ahí hay una cercanía y aglomeración y, en general, no hay las condiciones de ventilación", agregó el jefe de la cartera de Salud.



Y agregó que este es un premio al "esfuerzo de todos los colombianos. Realmente hemos sido disciplinados con el tapabocas comparado con otros países. Esta es una medida que, desafortunadamente hay que decirlo, puede volver. Puede volver porque todo depende de la progresión epidemiológica", por lo que recordó la necesidad de continuar con la vacunación contra el covid19 en el país.



Por otro lado, la alcaldesa Claudia López informó que en Bogotá el porcentaje de vacunados mayores de 12 años ya asciende a 94 por ciento, por lo que, a partir del primero de marzo empezará a regir la flexibilización del uso de tapabocas una vez el presidente Duque modifique las condiciones del decreto de emergencia sanitaria.



Actualmente, de acuerdo con el avance del Plan Nacional de Vacunación (PNV), se han aplicado 76' 367.277 dosis de vacunas anticovid, 8'015.694 dosis de refuerzo y 33'260.818 vacunas para esquemas completos en todo el territorio nacional.

La decisión de eliminación del uso de tapabocas ligada a la cobertura del 70% en esquemas completos se había tomado por el Comité Asesor @MinSaludCol desde hace 2 semanas y se concreta hoy en su eliminación en espacios abiertos en 451 municipios con más del 70%. @IvanDuque — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 23, 2022

