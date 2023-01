Para algunos hombres esta afirmación puede sonar triste, pero para estudiosos del tema es una realidad: El pene se puede encoger.

En una sociedad machista como la colombiana, y en otras del mundo, el tamaño de los genitales masculinos es sinónimo de virilidad, de hombría, pero el miembro puede encoger su tamaño por diferentes razones, según urólogos y otros expertos.

Para algunos especialistas, la edad, la obesidad y algunas enfermedades pueden generar el encogimiento del pene.



El portal cuidateplus.marca.com cita al jefe del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, de Madrid, François Peinado Ibarra, al respecto. "El envejecimiento trae consigo una pérdida de elasticidad de la piel del pene, lo que puede producir una retracción de este”, explica el experto.



Peinado agregó que, además, como consecuencia de la edad, se acumulan depósitos de grasa en las arterias, lo que reduce el flujo sanguíneo al miembro. Esto produce que el tejido cavernoso del pene se debilite y puesto que sus vasos sanguíneos son los que producen las erecciones esto se asocia con erecciones más pequeñas o menos firmes.



El portal Muy Interesante señala que la pérdida de tamaño de miembro se llama retracción o encogimiento del pene, la cual puede ser permanente, resultado de alguna patología, o debido a hábitos en el estilo de vida.



Por su parte, el urólogo Irwin Goldstein, quien es citado por el portal vice.com, también defiende la tesis del encogimiento del miembro con el paso de los años. "Si el pene erecto de un hombre mide 15 centímetros de largo cuando tiene 30 años, podría cambiar a 12 centímetros cuando alcance los 60 o los 70", asevera.



Goldstein amplia su tesis. "Puedes echarle la culpa a la acumulación de depósitos de grasa en las arterias, lo que reduce el flujo de sangre al pene. Esto, me dice, puede causar el desgaste de las células musculares en los tubos esponjosos de tejido eréctil dentro de tu pene".

'El pene no se encoge'

Sin embargo, otros expertos se mantienen firmes en la teoría de que el pene no se encoge con el paso de los años.



El psicólogo, antropólogo y experto en salud sexual y reproductiva, Alfonso Antona, quien es citado por eldiario.es, sostiene: “Lo que sucede no es que el pene se encoja, lo que pasa es que aumenta la grasa púbica y esto hace que la longitud del pene se perciba como más pequeña”. Para Antona, es un tema, literalmente, de 'ilusión óptica'.



La tesis de Antona es recogida por la escritora Alicia Gallotti, también referida por eldiario.es. Para ella no tiene asidero la afirmación de que el pene se encoja con la edad. “Lo que pasa es que los hombres suelen engordar con los años, la barriga aumenta de tamaño y, cuanto más aumenta su tamaño, más se estira la piel del prepucio, lo que provoca la sensación de que el pene se ha reducido. También si la barriga oculta al pene, el efecto óptico es de disminución de tamaño; pero no es real”, afirma.

Según el urólogo Eduard García Cruz, en declaraciones dada a eldiario.es, “el deseo disminuye con la edad, la fisiología del orgasmo, la presencia de enfermedades y, por supuesto, el funcionamiento de nuestros genitales, lo cual no es óbice para que sigamos activos sexualmente. De hecho, una de cada cuatro personas lo son más allá de los 80 años... y como dato importante, las personas sexualmente activas viven más años y con mejor salud”.



García explica que "las hormonas sexuales masculinas, principalmente la testosterona, descienden con el tiempo. Esas hormonas son necesarias para el correcto funcionamiento del pene, por lo que, al disminuir, podrían hacer que el pene se 'acortara'. En estos casos, el tratamiento puede ser una suplementación con testosterona, que funciona bien para los hombres con niveles bajos de esa hormona; o por los fármacos de la familia de la ”viagra“, que han revolucionado la sexualidad”.



Este tema trae a colación la eterna discusión de si el tamaño del pene si importa. Expertos coinciden en que el pene flácido tiene una longitud media de 9,16 centímetros, y si está estirado alcanza 13,24 centímetros. Su circunferencia media se sitúa en los 9,31 centímetros. El pene en erección posee un tamaño promedio de 13,12 centímetros, y la circunferencia media es de 11,66 centímetros.



