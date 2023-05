El ParaGard, mejor conocido como DIU de cobre, es un método anticonceptivo caracterizado por su forma de T, además de tener un alambre de cobre enrollado, el cual se encarga de generar una reacción inflamatoria que termina siendo dañina tanto para los espermatozoides como para los óvulos, lo que disminuye la probabilidad de quedar en embarazo, según Mayo Clinic.



Este método es uno de los más preferidos por las mujeres, dado que otorga la posibilidad de ser efectivo hasta los diez años posteriores a su colocación. De hecho, puede ser usado por mujeres de cualquier tipo de edad fértil y con hijos; sin embargo, hay excepciones en los que puede fallar, según el citado medio.



T de cobre Foto: iStock

- Cuando la persona tiende a tener sangrados intensos durante la menstruación.

- Si en alguna etapa de la vida le había colocado el DIU, pero fue expulsado.

- Si el método fue colocado de forma inmediata después de haber dado a luz.

- Si la mujer es menor de 25 años.

- Si la persona nunca había estado embarazada.



Aún así este método tiene 99 % de efectividad, teniendo en cuenta que "cada año, 1 de cada 100 personas que utilizan el DIU quedan embarazadas", según Planned Parenthood Federation of America, entidad sin ánimo de lucro que ofrece atención médica.

Ahora, otra pregunta que puede surgir es ¿después de cuánto tiempo de habérmelo puesto puedo tener relaciones sexuales?. Le contamos:

Cuidados y efectos después del procedimiento

La Secretaria de Gobierno de Salud de Argentina dio a conocer, por medio de un informe breve, los pasos que se deben seguir después de haberse realizado el procedimiento de la colocación del DIU:



- Lo primero que recomiendan los expertos es evitar tener relaciones sexuales durante los primeros siete días del procedimiento, además de evitar colocarse tampones, óvulos y hacerse duchas vaginales.



- Si al momento de colarse el DIU se encontraba menstruando, es posible que el sangrado sea un poco más abundante de lo normal, si, por el contrario, no estaba menstruando, puede que padezca un poco de sangrado en los primeros días.



- Es posible que se presenten dolores abdominales.



- Lo recomendable es no faltar a los controles para verificar que la posición del DIU esté correcta y para verificar que no esté teniendo efectos secundarios.

