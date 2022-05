Camilo Nemeguén Arias, toxicólogo clínico del Hospital Santa Clara y de la Clínica de Marly, en Bogotá, habló con EL TIEMPO sobre las sustancias que se utilizan con estos fines delictivos, sus efectos y sus riesgos.



¿Qué es la burundanga?



Es una palabra influenciada por un vocablo afrocubano y haitiano que significa bebedizo o brebaje. No se puede hablar de un compuesto o sustancia en específico que lleve este nombre. En nuestro país se utiliza erróneamente para referirse a la escopolamina.



¿Qué es la escopolamina?



Es un alcaloide natural que se obtiene del procesamiento químico de las semillas de la planta conocida popularmente como borrachero o cacao sabanero, pero hoy no es la droga más usada para doblegar la voluntad de la gente y robarla.



¿Qué sustancias utilizan hoy los delincuentes?



Existen varias, desde medicamentos como las benzodiacepinas, las fenotiazinas, barbitúricos, medicamentos conocidos como drogas Z (análogos de las benzodiacepinas), antidepresivos, ketamina o sustancias como Gamma Hidroxibutirato, Gama-butirolactona y 1,4-Butanediol, que pueden ser administradas solas o en combinación, incluso mezcladas con la misma escopolamina. Pero también hay que decir que mucha gente es robada tras beber alcohol en exceso, al punto de perder la voluntad.



¿Por qué se usan con fines delictivos?



Porque se absorben fácilmente al ser administradas por vía oral, que es la principal forma de ingreso al cuerpo para lograr su misión química; porque tienen efectos rápidos (desde minutos hasta un par de horas); también porque producen amnesia retrógrada, lo que hace que las personas no recuerden nada de lo ocurrido, además porque se eliminan con rapidez, lo que dificulta su detección en el laboratorio. Hay otras vías, como la inyectable o la inhalada, pero dificultarían el actuar de los delincuentes y en el segundo caso se requieren grandes cantidades.



¿Se consiguen fácilmente?



Requieren prescripción médica porque son medicamentos de control. Sin embargo, circulan de manera ilegal.



¿Cuáles son sus efectos clínicos?



Pueden ser variables, desde la alteración de los mecanismos cerebrales inhibidores de control y excitación neurológica inicial, también producen desinhibición emocional, falta de coordinación motora, alteraciones para hablar, pérdida de equilibrio, somnolencia, confusión, amnesia y pueden llegar a cuadros de estupor, letargia, y muerte. En el caso de la escopolamina, la boca se seca, las pupilas se dilatan, hay visión borrosa, sensibilidad extrema a la luz, piel seca y enrojecida, aumento de la temperatura, de la tensión arterial y de la frecuencia cardiaca, retención urinaria, agresividad, alucinaciones y amnesia anterógrada, es decir, no recuerda nada desde el momento en que se consume.



¿Cuáles son los riesgos de las sobredosis?



Puede haber arritmias cardíacas, depresión del sistema respiratorio, convulsiones y, en casos extremos, muerte.



¿Cómo llegan al cuerpo de las personas?



Estas sustancias por lo general se administran en bebidas o comidas. Como la mayoría no tienen olor, color ni sabor, las víctimas no las detectan y las pueden recibir sin darse cuenta.



Se cree que se puede administrar a través del humo de cigarrillo, polvos o aerosoles, ¿esto es cierto?



Son creencias parcialmente falsas. Por ejemplo, para ser administradas en forma de polvo requerirían de dosis muy altas y la víctima se daría cuenta. La administración en aerosoles se limitaría a algunas de ellas y no es la más común, y con respecto al humo de cigarrillo implicaría que la persona que la administra también estaría expuesta a la sustancia.



¿Por qué tanta gente dice que lo último que recuerda es que alguien se le acercó con un papel o a preguntarle algo?



Por lo general, estas personas ya están drogadas y quien se les acerca es un cómplice que simplemente viene a determinar el grado de afectación y a completar el trabajo. El asunto es que de ahí en adelante la persona suele perder la memoria y la última referencia con la que se queda es con la de ese contacto. Ahora, está también el tema de la vergüenza: muchas de las víctimas prefieren no contar el sitio donde estuvieron en el momento en que pudieron ser drogados, ni con quién, ni en qué circunstancias.



¿Cuánto tiempo duran los efectos?



Depende de la dosis y la sustancia, pero pueden variar entre 15 a 20 minutos después de la exposición hasta 4 a 6 horas, pero algunos efectos residuales pueden durar entre 18 y 24 horas y en algunos casos pueden dejar daños por más tiempo, como alteración de la memoria.



En su práctica clínica, ¿qué tan frecuentes son estos casos?



La frecuencia se aumenta en festividades, fechas de pagos de salarios, conciertos, y pueden variar desde 1 o 2 casos semanales hasta más de 10 en nuestro hospital.



¿Qué recomendaciones le da a la gente?



No estar solos en sitios públicos, no recibir jamás alimentos o bebidas de desconocidos, revisar que lo que se vaya a ingerir sea destapado o preparado frente a uno, nunca perder de vista lo que se está consumiendo e informar siempre el sitio y con quiénes uno se encuentra.



UNIDAD DE SALUD