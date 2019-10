Tutela congela la liquidación de la EPS Saludvida

El juez primero civil del circuito de Valledupar al admitir una acción de tutela contra la Superintendencia de Salud suspendió de manera provisional la liquidación de la EPS Saludvida, anunciada el pasado 15 de octubre por graves fallas en el servicio y su insostenibilidad financiera.



La decisión responde a una tutela presentada por usuarios de la EPS que buscaban garantizar sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, supuestamente amenazados luego de que la Supersalud decidiera liquidar, a través de la resolución 8896, a esta EPS y trasladar sus afiliados a otras aseguradoras.



De acuerdo con el juez, “es de vital importancia que se garantice la continuidad de la prestación de los servicios de salud que requieren de manera urgente y permanente sin la negativa por parte de las IPS y EPS donde es atendido cada uno de los pacientes”.

En términos prácticos, se suspendería la intervención, la toma de posesión y la liquidación de Saludvida que estaba en curso, así como el traslado de los 1,1 millones de afiliados que esta EPS tiene en 18 departamentos y que debía completarse el 1 de noviembre, hasta que no se decida de fondo el objeto del recurso.



El Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, le dijo a EL TIEMPO que aun no ha sido notificado de dicha determinación judicial y que al hacerlo se referirá a la misma y la orientación que deben seguir los afiliados a esta EPS por lo tanto no puede pronunciarse.



Sin embargo, la decisión se conoce en un momento clave para los millones de afiliados que estaban a solo días de conocer la nueva aseguradora que velaría por su bienestar.



Noticia en desarrollo...



UNIDAD DE SALUD