Los suplementos minerales multivitamínicos (MVM) son suplementos dietéticos compuestos por combinaciones equilibradas de vitaminas, utilizados para casos específicos de deficiencias. ¿Quiénes deberían usarlos? Le contamos.

Además de vitaminas, esos suplementos pueden contener minerales, o ambos, para ayudar a satisfacer una necesidad nutricional. Y aunque la gran mayoría de estos sean de venta libre, lo ideal es consultar con un experto antes de consumirlos.



Lo anterior porque, a pesar de que los MVM tienen la misión de suplir deficiencias en algunas personas, en otras pueden causar una malnutrición, y causar una deficiencia que no existía antes.



De acuerdo con los expertos, un suplemento de este tipo no es necesario para la mayoría de personas, por lo que se deberían usar en casos específicos, como para adultos mayores, personas con poco apetito o con dificultad patológica para comer, así como en embarazos.



Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los efectos de estos productos en el organismo? Un artículo científico publicado en el portal especializado Eating Well hizo una lista de algunos pros y contras.



Entre los pros se encuentran un mejor funcionamiento del sistema inmune, un posible aumento en los niveles de energía, disminución del estrés y el cansancio, un menor nivel de ansiedad y un embarazo más saludable.



Por otro lado, tomar un multivitamínico, sobre todo diariamente, cuando no es necesario o cuando hay otras afecciones de por medio puede causar problemas estomacales en dosis altas.

