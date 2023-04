Los suplementos nutricionales son productos que sirven, como su nombre lo indica, como complementos de una dieta saludable, mas no como un reemplazo, de acuerdo con Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.



Entre la amplia oferta de suplementos que existen, se encuentran los vegetales, compuestos en un 100 por ciento por proteína de origen vegetal. Según el producto y la fórmula, pueden constituir una buena fuente de fibra, probióticos y enzimas digestivas.

Los suplementos de origen vegetal, según los especialistas, pueden ser especialmente útiles para aquellas personas que presentan un perfil dietético flexitariano, vegetariano o vegano. No obstante, también resultan una opción viable para aquellos que presentan alergias o intolerancias alimentarias asociadas al consumo de alimentos orgánicos.



Al igual que pasa con los suplementos de origen animal, a los productos compuestos por proteína vegetal los rondan una gran cantidad de cuestionamientos. Uno de ellos, y quizás de los más importantes, tiene que ver con el aporte de vitaminas. ¿Realmente son productos que aportan los valores nutricionales adecuados?

La proteína de los suplementos vegetales es de origen vegetal en su totalidad. Foto: iStock

Francisco Botella, coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), explicó en diálogo con el portal especializado ‘CuídatePlus’ que estos suplementos pueden ser una buena alternativa para quienes, por alguna u otra razón, no consumen productos de origen animal.



“Este suplemento aporta una calidad nutricional y proteica comparable a uno estándar, con el plus de que puede ser tolerado por personas con intolerancias o alergias o resultar una alternativa para aquellos que siguen, por elección o por estilo de vida, una dieta con base vegetal. Se facilita el cumplimiento del tratamiento médico-nutricional y su recuperación”, detalló el experto.



Esta opinión también la comparte María José Martínez, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Jaén, quien aclaró para el portal citado anteriormente que los suplementos vegetales pueden cubrir las necesidades nutricionales de un paciente, de la misma manera que una dieta no vegana puede hacerlo.

“Las proteínas vegetales que se incluyen en estos productos son de alto valor biológico y elevada biodisponibilidad”, puntualizó la especialista.



Alrededor de este tema, el debate científico es amplio. En el año 2021 la ‘International Journal of Vitamin and Nutrition Research’ publicó un estudio en el que participantes sanos consumieron concentrados en polvo de frutas, bayas y vegetales encapsulados. Aunque sí se elevaron sus niveles de vitaminas A, C y E, los resultados estuvieron sujetos al consumo de seis cápsulas al día.

Para algunos expertos los suplementos vegetales ofrecen los nutrientes en una proporción adecuada. Foto: iStock

Otro estudio del ‘Journal of Vitamin’, citado por la revista ‘Forbes’, dejó al descubierto que el consumo de suplementos de frutas y verduras no generaba cambios a nivel metabólico. Por ejemplo, en el azúcar en la sangre, la insulina o el peso corporal.



Para la dietista Krista Linares, este tipo de productos puede aumentar la cantidad de vitaminas en el organismo, pero jamás reemplazar los alimentos integrales. “Siempre recomiendo la comida primero, con la mayor frecuencia posible”, afirmó la especialista, de acuerdo con la revista citada anteriormente.



Pese a que no existe una respuesta unánime que responda a los beneficios de estos suplementos, son muchos los expertos que apuntan a que una dieta basada en proteína vegetal puede traer beneficios para la salud.

“Se llevan ya bastantes años pautando dietas ricas en vegetales e informando de los efectos beneficiosos que tienen para la salud. A este respecto, la literatura científica ha evidenciado cómo las dietas con base vegetal se asocian a importantes beneficios en la mejora o prevención de enfermedades”, explicó María José Martínez para ‘CuídatePlus’.

