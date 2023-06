Luego de las alertas emitidas y de considerar fraudulentos los productos comercializados bajo la marca de Sascha Fitness Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) verificó en sus bases de datos que no tienen registros sanitarios en la categoría de suplementos dietarios, como así lo dicen sus etiquetas.



Dicho control, motivado por denuncias presentados ante la institución que llevaron a identificar la promoción y comercialización de seis productos que dicen tener altos niveles proteicos para el aumento, disminución o mantenimiento de la masa muscular, entre otras propiedades.



Asimismo, la empresaria venezolana –que es reconocida por sus consejos sobre nutrición y ejercicio, los cuales le han reflejado millones de seguidores en Instagram y otras redes sociales– promete con estas sustancias la mejora del sistema inmunológico, aumento de los niveles de energía y ser más efectivos en aporte de proteínas, además de ayudar al consumidor con la digestión durante su consumo, previniendo el estreñimiento, malestares estomacales, gases y distención abdominal.



Por consiguiente, al no contar con registro sanitario vigente, los suplementos no han sido evaluados en aspectos de calidad, seguridad y eficacia por parte de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, representando un riesgo para la salud de los consumidores.



Cabe indicar que lo antes mencionado se enmarca en el Decreto 3249 de 2006, “por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase, etiquetado, registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia sanitaria de los suplementos dietarios”, en el artículo 2.



Por lo anterior, el Invima le solicita a la comunidad en general abstenerse de adquirir los productos. También, insiste en no comprar medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente porque pueden poner en riesgo su salud.

Sascha Fitness se pronunció en los últimos días

La empresaria señaló, antes de esta declaración del Invima, que el distribuidor oficial de sus suplementos en Colombia sí "cuenta con absolutamente todos los permisos sanitarios y están en regla".



"El problema son los productos de mercado negro, tiendas que compra en mi página web, envía a un casillero en Estados Unidos y luego a Colombia, esos entran sin los permisos por Colombia", expresó mediante redes.

