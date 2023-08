Más de una vez, productos fraudulentos que se promocionan como suplementos dietarios para bajar de peso, han tomado fuerza en el mercado.



Estos suelen prometer resultados milagrosos y rápidos, sin esfuerzo, pero en realidad pueden ser peligrosos para la salud. Es esencial que los consumidores sean cautelosos y estén bien informados antes de adquirir cualquier tipo de suplemento.



Es por eso que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) suele emitir alertas sobre los artículos que se venden en redes sociales y establecimientos que no cumplen los requisitos para ser comercializados legalmente.



Este fue el caso de Lida Plus Destroyer New, el cual se vende y promociona de manera ilegal como suplemento dietario sin tener el registro sanitario requerido en Colombia.

La entidad confirmó que el producto es considerado fraudulento. Foto: Invima

De acuerdo con la alerta emitida por la entidad, "este producto es ofertado como suplemento dietario con diferentes propiedades que supuestamente ayudan a bajar de peso, suprimir el apetito, eliminar la retención de líquido, acelerar el metabolismo y aumentar los niveles de energía, entre otras".

Además, destacaron que los productos que carecen de registro no han sido sometidos a evaluaciones de calidad, seguridad y eficacia. Tanto así, que se desconocen aspectos fundamentales como su composición, condiciones de almacenamiento, transporte y distribución.

"En varias oportunidades, el Instituto ha alertado sobre los riesgos que tienen este tipo de productos para la salud de quienes los utilizan, e igualmente hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos", se puede leer en el comunicado.

Siempre verifique lo que está consumiendo

Si está utilizando este producto, la entidad recomienda dejarlo de manera inmediata.



Además, es importante que también reporte a las autoridades de salud acerca de los lugares donde este producto se comercializa. En caso de que haya experimentado algún efecto adverso relacionado con su consumo, puede denunciarlo en https://primaryreporting.who-umc.org/CO o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Siempre verifique la autenticidad de los medicamentos y suplementos que consuma. Foto: iStock

Ahora bien, como medida adicional, se recomienda que siempre verifique el registro Invima de estos productos antes de adquirirlos e investigue si son legales. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y Cadenas de WhatsApp.

Finalmente, para verificar si un producto está autorizado por la entidad y si su distribución es legal, puede ingresar a la página del Invima, dirigirse a la parte de consulta de registros (o en este enlace) , y allí, seleccionar en el grupo correspondiente el tipo de producto que desee consultar, como medicamento o suplemento dietario.



Luego, realice la búsqueda introduciendo el nombre del producto, el número de registro sanitario o el principio activo del mismo.

