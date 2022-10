El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, pidió transparencia en sus acciones a quienes están encargados de la liquidación de las EPS que han salido del sistema, a los interventores de los hospitales intervenidos y a los contralores designados por este ente de control.



(Le puede interesar: Supersalud autoriza el uso de reservas técnicas de EPS para pago de deudas)

Durante una reunión especial, les dijo que la Superintendencia quiere en esas

responsabilidades, personas que sepan lo que tienen que hacer, y que algunos de

los agentes que ha tenido la entidad “han encontrado la comodidad en el

desempeño y se quieren perpetuar en su actual desempeño, como liquidadores,

interventores y contralores. Eso no lo vamos a permitir. Porque no llegaron para

eso. Dentro de las asignaciones no está perpetuarse en el cargo, sino cumplir las

funciones propias para las que fueron designados”.



Beltrán López insistió en que lo primero que se debe tener en cuenta es la protección del derecho a la salud de los usuarios y enfatizó que estos son los verdaderos dueños del sistema.



(Siga leyendo: Supersalud logra acuerdos de pago para 32 prestadores de salud en Huila)



“Los recursos del sistema son públicos, aunque sean operados por actores privados. Y si son públicos, son de todos. No de algunos de los administradores. Cuando estamos protegiendo la salud de los afiliados del sistema estamos protegiendo a los dueños del sistema”, aseveró.



El Superintendente hizo estos planteamientos durante un encuentro de interventores, contralores y liquidadores designados por la Supersalud para dar pautas a seguir y explicarles las últimas normas que los cobijan.



En el caso de las liquidaciones de EPS, dijo que lo malo no es decretarlas sino el sistema que conduce a que eso ocurra, y reconoció que el liquidador es la última

esperanza de aquellos que esperan recuperar los dineros que creían perdidos.



Para la Superintendencia es muy importante la claridad informativa frente a quienes tienen las expectativas de que les paguen y, entre mejor y más rápido se actúe será mejor para todos.

Más noticias de Salud

-Supersalud alerta por incremento en las tasas de mortalidad materna





-Supersalud continúa seguimiento a pacientes trasladados de EPS Comfamiliar Huila