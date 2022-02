La Superintendencia Nacional de Salud ordenó hoy la toma de posesión inmediata de la EPS Emssanar que opera en el suroccidente del país, debido a la deteriorada situación financiera en que se encuentra y al incremento de las tutelas y quejas por la nula mejoría de sus indicadores de salud, que afectan especialmente a los pacientes crónicos y con diagnósticos de cáncer y VIH.



Con esta medida, que rige inicialmente por dos meses, la Supersalud designa además

como agente especial al ingeniero Juan Manuel Quiñones Pinzón, al tiempo

que ordena la separación del gerente y de la junta directiva de esta EPS.



Emssanar se encontraba bajo medida de vigilancia especial de la Supersalud desde

hace casi dos años y medio, tiempo en el cual no logró corregir el deterioro de sus

indicadores administrativos, jurídicos, asistenciales y financieros.



Según la evaluación técnica hecha por la Superintendencia al comportamiento

financiero, la EPS incumple los indicadores de: capital mínimo, patrimonio adecuado,

nivel endeudamiento, recaudo de cartera, porcentaje de siniestralidad y rentabilidad del margen operacional, entre otros.



Entre enero y noviembre de 2021, la EPS Emssanar tuvo pérdidas por 342.180 millones

de pesos, lo que revela una situación financiera crítica que compromete sus condiciones de solvencia y habilitación, y que se agrava por unos pasivos que superan los 1.3 billones de pesos.



Adicionalmente, la Supersalud encontró que durante los últimos 3 años la EPS no ha

realizado ni cumplido con las capitalizaciones previstas en su propio Plan de

Reorganización Institucional. Incumple en 102.607 millones de pesos la capitalización a

la que se comprometió como meta para el año 2021.



Según los reportes en poder de la Superintendencia, la EPS aún no genera ningún

mecanismo para hacer una capitalización con recursos frescos que le puedan generar un alivio financiero en materia de recursos.



“Identificamos que, por insuficiencia en su red de prestadores, la EPS ponía barreras a la atención de tratamientos de alto costo como quimioterapia y radioterapia para el cáncer y hemodiálisis, y dificultaba el acceso a los servicios y tecnologías necesarias para el manejo de pacientes con VIH”, expresó el superintendente Delegado para Entidades de Aseguramiento en Salud, Henri Philippe Capmartin.



Se evidenció que en los departamentos de Valle y Putumayo un porcentaje de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama quedó a la deriva en sus tratamientos porque los prestadores y proveedores dejaron de prestar estos servicios a la EPS.



Por otro lado, contra la EPS Emssanar se radicaron 78.940 peticiones, quejas, reclamos y peticiones (PQRD) en los últimos años, y es especialmente notorio que las quejas mostraron una tendencia creciente en los últimos 4 meses de 2021.



Además, la EPS excedía los términos para resolver estas quejas: en 2021 tardó un promedio de 23 días para dar cierre a quejas calificadas como de ‘riesgo de vida’, es decir aquellas que requieren solución en un tiempo máximo de 48 horas.



Entre enero y noviembre de 2021 se interpusieron 2463 tutelas de salud y el principal

motivo de inconformidad entre sus afiliados con enfermedades de alto costo fue el

retraso en la quimioterapia y radioterapia para el cáncer.



Entre los motivos de quejas de sus usuarios estaban también las demoras en asignación de citas médicas especializadas, los retrasos en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad en exámenes de laboratorio.



Adicional, la Superintendencia cuenta con 4 investigaciones en curso contra el representante legal y otras 6 en curso contra la EPS.



La mayoría de estos procesos tienen como principal motivo el incumplimiento a las

instrucciones de la Supersalud.



La medida impuesta buscará verificar una de las dos siguientes circunstancias: si es

posible situar a la EPS en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para el pago total o parcial de sus acreencias pendientes.



Actualmente, la EPS cuenta con 1.954.587 afiliados, ubicados en los departamentos de Valle (967.946), Nariño (687.086), Putumayo (181.773) y Cauca (117.780). El 92% de esa

población pertenece al régimen subsidiado, es decir usuarios del sistema en condiciones de vulnerabilidad.

