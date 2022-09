La la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por (4) cuatro meses la medida de vigilancia especial que rige a la Alianza Medellín Antioquia S.A.S Savia Salud EPS.



La decisión se produce tras concluir que esta administradora de recursos, bajo

medida de vigilancia especial, aún debe corregir su situación financiera y mejorar sus indicadores de prestación de servicios a más de 1,6 millones de afiliados concentrados fundamentalmente en el departamento de Antioquia.

Baja cobertura y gestión de programas de promoción y prevención: La

EPS presenta debilidades en la implementación, cobertura y gestión en la

detección de cáncer cérvico uterino y de cáncer de mama, hecho que se evidencia

en los resultados de los indicadores correspondientes al seguimiento de las

acciones de gestión del riesgo.



Aumento del 44% en las acciones de tutela: Se evidenció un incremento

significativo en el número de recursos radicados por los ciudadanos, de los cuales,

un 27% tienen que ver con falta de oportunidad en la asignación de citas con

especialista.



Incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia: La EPS no

cumple con el indicador de capital mínimo y patrimonio adecuado para las

vigencias 2021 y julio 2022.



En cuanto al régimen de inversiones, con corte a julio de 2022, la entidad debe

tener constituidas inversiones equivalentes al 100% del monto de las reservas de

junio de 2022 y de acuerdo con el seguimiento se evidencia que no cumple con el

indicador.



Deterioro del indicador de siniestralidad: a diciembre de 2021 estaba en 103% y a junio de 2022 se ubica en 111% frente a los ingresos operacionales.



Asimismo, Savia Salud no cumple con el indicador de capital mínimo, patrimonio

adecuado ni régimen de inversiones de la reserva técnica para las vigencias 2021

y 2022.



“Durante estos 4 meses, realizaremos un análisis muy riguroso al esfuerzo de la

entidad, para estabilizar su situación financiera y operativa, el reconocimiento y

pago de las deudas con la red prestadora y las acciones para atender de manera

efectiva los servicios represados o negados a sus usuarios, no permitiremos más

dilación en la implementación de acciones de fondo”, aseguró el Superintendente

Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.



Esta EPS tiene una participación del 75% en el régimen subsidiado del departamento de Antioquia, con presencia en 122 municipios, de los cuales 18.928 son usuarios diagnosticados con patologías de cáncer, 461 con enfermedades huérfanas, 5.220 con diagnóstico de VIH, 219.528 a enfermedades cardiovasculares y renales y 37.205 con diagnósticos neurológicos, reumatológicos, respiratorios, osteomusculares y trasplantes.



En el acto administrativo que ordena la prórroga de la medida de vigilancia especial hasta el 27 de enero de 2023, la Supersalud establece órdenes de imperativo cumplimiento por parte de la vigilada y que serán objeto de seguimiento mensual, con el objetivo de garantizar continuidad en el aseguramiento, acceso a los servicios con calidad y seguridad en la atención a los ciudadanos.



Noticia en desarrollo*