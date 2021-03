5 casos de presuntas irregularidades en vacunación que se investigan

Las secretarías de Salud de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Guaviare y Santa Marta deben responderle a la Superintendencia de Salud los requerimientos sobre sus actuaciones frente a presuntas irregularidades en medio del Plan Nacional de Vacunación, que incluyen la presunta pérdida de biológicos, supuestos colados, jeringas vacías, falta de claridad en el protocolo y deceso de un adulto mayor luego de recibir la vacuna.

De manera perentoria, la Superintendencia requirió formalmente a estas cinco secretarías de salud distritales y departamentales para que informen las acciones desplegadas sobre los hechos. Es así como en plazos de tres a máximo cinco días tendrán que allegar la información puntual solicitada, afirma la entidad de vigilancia.



En Antioquia, la secretaria de Salud, Lina María Bustamante, deberá atender el requerimiento sobre las denuncias que se registraron en el municipio de Girardota, donde al parecer tanto personal administrativo de la Alcaldía como familiares de estos funcionarios fueron vacunados en la primera etapa sin que les correspondiera el turno.



Gilberto Álvarez Uribe, secretario de Salud de Cundinamarca, fue requerido por el caso de la aplicación de la vacuna con una jeringa presuntamente vacía a un adulto de 84 años en el municipio de Chía. Él deberá allegar en un término no superior a tres días el informe de las acciones de inspección desplegadas para esclarecer los hechos.



En igual sentido, el secretario Distrital de Salud de Santa Marta, Henrique Luis Toscano Salas, deberá responder por las denuncias relacionadas con el retraso en la vacunación en la ciudad por la supuesta pérdida de un lote de vacunas por cadena de frío y un presunto ‘salto a la fila’ en el proceso de vacunación.



En el departamento del Guaviare, Haidy Tatiana Parra Penagos, secretaria de Salud, deberá presentar el informe respectivo por la denuncia del caso de un adulto mayor que según familiares murió luego de recibir la vacuna.



En Bogotá, el secretario de Salud, Alejandro Gómez López, deberá informar las acciones desplegadas por el caso registrado en el Hospital Universitario San Ignacio, donde familiares de un adulto mayor de 77 años denunciaron jeringas ‘prellenadas’ y falta de claridad en el protocolo de vacunación, al no mostrar el frasco del biológico, nombre y fecha de vencimiento previo a la aplicación.



Frente a este caso, las directivas del hospital manifestaron que el prellenado de jeringas no es una situación atípica ni irregular sino que responde a un protocolo que se utiliza desde hace mucho tiempo para medicamentos que requieren manejo especial. En el caso de las vacunas, algunas de ellas vienen en viales que contienen varias dosis, por lo que hay que sacarlas de manera exacta y dejarlas listas para la aplicación. Hacer esto en un centro de vacunación de manera repetida y sobre todo en sitios no aptos para dicha tarea puede promover riesgos de infección además de desperdicio de los productos, dice la entidad.



Las directivas aclararon que las personas tienen derecho a preguntar y a que se les resuelvan todas sus inquietudes, frente a lo cual manifestaron disponibilidad, incluidas las autoridades.



Una vez obtenida la información por parte las Secretarías, la Superintendencia afirma que evaluará si encuentra mérito para adelantar acciones de inspección, vigilancia y control adicionales a las realizadas por los entes territoriales.



“Estos cinco casos, se suman a los 66 sobre los que tenemos la lupa puesta desde que inició la ejecución del Plan Nacional de Vacunación y a las acciones que viene realizando el grupo élite encargado de verificar los lineamientos del proceso por todo el país”, indica la Supersalud.

